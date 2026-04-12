İngilizce tahtından iniyor mu? Dünyada en çok konuşulan diller listesinde büyük sürpriz

DÜNYANIN EN ÇOK KONUŞULAN 10 DİLİ

Hem anadil olarak hem de sonradan öğrenilen ikinci bir dil olarak (toplam konuşmacı sayısına göre) dünyayı birbirine bağlayan o 10 devasa lisanın sıralaması:

1. İngilizce (1.45 Milyar): Küresel internetin, ticaretin ve havacılığın ortak dili. Konuşanların büyük çoğunluğu için anadil değil, sonradan öğrenilmiş bir köprü dilidir.

2. Mandarin Çincesi (1.11 Milyar): Sadece Çin'in devasa nüfusu bile bu dili ikinci sıraya yerleştirmeye yetiyor. Küresel üretimin anahtarı konumunda.

3. Hintçe (602 Milyon): Hindistan'ın teknoloji ve iş gücü patlamasıyla birlikte dünyanın en hızlı büyüyen lisanlarından biri.