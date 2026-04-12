İngilizce tahtından iniyor mu? Dünyada en çok konuşulan diller listesinde büyük sürpriz

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni bir dil öğrenmek denilince hepimizin aklına istisnasız İngilizce gelir. Çocukluktan itibaren okullarda, iş ilanlarında ve filmlerde bize dünyanın tek geçerli iletişim kodunun İngilizce olduğu empoze edilir. Ancak küresel veri platformu Ethnologue'un açıkladığı "Dünyada En Çok Konuşulan Diller" listesini incelediğinizde, bu Batı merkezli ezberin çok büyük bir hızla çöktüğünü görüyorsunuz. Özellikle "Anadil" olarak konuşulma istatistiklerine bakıldığında, İngilizcenin devasa Asya dilleri karşısında nasıl ezildiği ve ticaretin ekseninin hangi dillere doğru kaydığı açıkça ortaya çıkıyor. İster küresel bir kariyere hazırlanan bir öğrenci olun, ister şirketini yurt dışına açmak isteyen bir yatırımcı; dünyayı kimin yönettiğini anlamak için bu listedeki şaşırtıcı rakamlara bakmanız şart.
Bir dil, sadece kelimelerin bir araya gelmesi demek değildir; o dil, onu konuşan toplumun ekonomik satın alma gücünü, kültürel hakimiyetini ve siyasi etkisini temsil eder. Yüz yıl önce Fransızca dünyanın diplomasi diliydi. Bugün İngilizce teknolojinin ve ticaretin zirvesinde oturuyor. Ancak nüfus patlamaları ve Asya'nın ekonomik olarak şaha kalkması, dünya dil haritasını içten içe yeniden şekillendiriyor.
Hem anadil olarak hem de sonradan öğrenilen ikinci bir dil olarak (toplam konuşmacı sayısına göre) dünyayı birbirine bağlayan o 10 devasa lisanın sıralaması:
1. İngilizce (1.45 Milyar): Küresel internetin, ticaretin ve havacılığın ortak dili. Konuşanların büyük çoğunluğu için anadil değil, sonradan öğrenilmiş bir köprü dilidir.
2. Mandarin Çincesi (1.11 Milyar): Sadece Çin'in devasa nüfusu bile bu dili ikinci sıraya yerleştirmeye yetiyor. Küresel üretimin anahtarı konumunda.
3. Hintçe (602 Milyon): Hindistan'ın teknoloji ve iş gücü patlamasıyla birlikte dünyanın en hızlı büyüyen lisanlarından biri.
4. İspanyolca (548 Milyon): Avrupa'dan Güney Amerika'nın en uç noktasına kadar devasa bir kıtayı tek bir kültüre bağlayan neşeli ve ticari güç.
5. Fransızca (280 Milyon): Avrupa'nın yanı sıra, nüfusu hızla artan Afrika kıtasındaki eski sömürge devletlerinde yaygın olarak kullanılıyor.
6. Modern Standart Arapça (274 Milyon): Orta Doğu'nun petrol zenginliğini, kültürünü ve dini literatürünü birbirine bağlayan devasa köprü.
7. Bengalce (272 Milyon): Bangladeş ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde konuşulan, sadece nüfus yoğunluğu sebebiyle listeye üstten giren sessiz dev.
8. Rusça (258 Milyon): Eski Sovyetler Birliği coğrafyasını ve Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmını hala kültürel olarak bir arada tutan iletişim ağı.
9. Portekizce (257 Milyon): Sadece Portekiz değil, asıl gücünü Güney Amerika'nın devi Brezilya'nın 215 milyonluk nüfusundan alan dil.
10. Urduca (231 Milyon): Pakistan'ın resmi dili olan ve Hindistan'da da yoğun konuşulan, Asya'nın bir diğer devasa kültür taşıyıcısı.
Yukarıdaki listeye baktığımızda İngilizce lider gibi görünse de, verilerin içine daha derinlemesine daldığımızda çok sarsıcı bir "Anadil" gerçeği ile karşılaşıyoruz. İngilizceyi anadili (doğduğu andan itibaren konuştuğu dil) olarak kullanan kişi sayısı dünyada sadece 372 milyondur. Eğer listeyi "Sonradan öğrenenler hariç, sadece Anadili olanlar" olarak filtrelersek; zirveye 929 milyon kişiyle açık ara Mandarin Çincesi oturuyor. İkinci sırayı ise 474 milyon anadil konuşanı ile İspanyolca alıyor! Yani bugün dünyada, evinde annesiyle babasıyla İspanyolca konuşan insan sayısı, İngilizce konuşanlardan tam 100 milyon daha fazla. Bu durum, Amerika kıtasında ticaret yapacak şirketlerin neden İngilizceden ziyade acil olarak İspanyolca bilen personellere milyonlarca dolar maaş ödediğini çok net bir şekilde açıklıyor.
Gelelim o çok merak edilen soruya: Dünyada Türkçe ne kadar konuşuluyor? Türkiye Türkçesi olarak kabul ettiğimizde bu sorunun yanıtı 85 ila 90 milyon kişi tarafından konuşulduğu şeklindedir.
Bu rakam, Türkçeyi dünyanın en çok konuşulan dilleri listesinde (araştırma kurumlarına göre değişmekle birlikte) 15. ile 17. sıra arasına oturtuyor. Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki gurbetçi nüfusumuz ve son yıllarda ihraç ettiğimiz diziler sayesinde Orta Doğu ve Güney Amerika'da Türkçeye artan o devasa ilgi, dilimizin küresel etki alanını her geçen gün genişletiyor.