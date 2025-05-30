Isırganlı Dondurma Samsun Festivali'ne damga vurdu!

Isırganlı dondurma gibi yüzlerce farklı yiyeceğin halkla buluştuğu "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" düzenlenen törenle başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun'un doğal zenginliğinin bir göstergesi olan bitki çeşitliliğini, yabani yenilebilir otlarını ve bu otlarla yapılan yöresel yemeklerin tanıtımının yapılması amacıyla düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" festival kortejiyle başladı. Festivale katılan aşçılar, davetliler ve vatandaşlar, Türkiş'ten Çobanlı İskelesi'ne kadar yürüdü. Aşçılar ve katılımcılar, dün Bafra'da toplanan otlardan yaptıkları çeşitli yiyecekleri ziyaretçilere ikram ettiler.



Programda festival hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cihan Güller, "Bu etkinliğin gastronomi turizminden bir farkı daha var. Bir manada doğadan doğal ve sağlıklı beslenmeye içeriyor. Dün Bafra Sürmeli köyünde ürün toplamayla başladı. Bu çok anlamlıydı. Çünkü bizim Sürmeli Köyü'yle ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Birleşmiş Milletler Turizm Başlığı adı altında ‘dünyanın en iyi turizm köyü' yapmak gibi bir iddiamız var. Bir manada Samsun'u yine yaşayan şehirler kategorisinde en önemli gastronomi şehri yapmak gibi bir planımız var" diye konuştu.



ISIRGANLI DONDURMA DİKKAT ÇEKTİ

Festivalde en çok dikkat çeken yiyeceklerden biri de ısırganlı dondurma oldu. Festivale özel olarak ilk kez ısırganlı dondurma yaptıklarına dikkat çeken Orhan Aydoğan da, "Isırganlı dondurmayı, bu ot festivaline özel yaptık. Birkaç tane ot denedik. Ama en lezzetli ve en sağlıklı olan ısırganı tercih ettik. Çünkü hem de Samsun'da ısırgan otlu yemekleri gayet revaçta. Bilinen bir ot olduğu için onu seçtik. Bir de o ısırganın yakıcı özelliği olduğu için herkeste kötü bir anısı var. Biz de onu böyle dondurmayla birleştirerek o kötü anıyı yıkalım dedik ve tatlı bir tebessüm bırakalım dedik" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Anadoludakiler, Samsun Turizmciler Derneği, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 1 Haziran'da sona erecek.