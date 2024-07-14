Islak Islak'a efsanevi eşlik: Eskişehir'de amca ve sokak müzisyeninden viral video!

14 Temmuz 2024 00:45 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 00:46

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Eskişehir’de sokak müzisyeninin ‘Islak ıslak’ şarkısına eşlik eden amca dikkat çekti. Kentte ikamet eden bir amca, sokak müzisyeninin söylediği 'Islak Islak' şarkısına içten şekilde eşlik etti. Yaşanan duygusal olay sosyal medyada gündem oldu.

“ÇOMAK SOKARIM”

Videoda, sokak müzisyeninin "Ben feleğin tekerine" sözlerini söylediği sırada amcanın "çomak sokarım" diyerek şarkıya dahil olduğu görülüyor. Bu samimi ve duygusal anlar, izleyenleri derinden etkiledi ve videonun kısa sürede viral olmasıyla birlikte binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcıları videoya yorum yağdırarak amcanın samimiyetini ve duygusal tepkisini takdir ettiklerini dile getirdi. Bazı kullanıcılar amcanın şarkıya eşlik etme şeklinin komik ama içten olduğunu da belirtti.