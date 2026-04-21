Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İstanbul’a yeni seyir noktası: Yavuz Sultan Selim Seyir Terası Projesi

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yavuz Sultan Selim Seyir Terası Projesi ile İstanbul’un tarihî dokusunu farklı açılardan izleme imkânı sunan yeni bir kamusal alan oluşturuluyor. Proje, bulunduğu bölgeyi yalnızca bir seyir noktası olmaktan çıkararak günlük yaşamın aktif bir parçası hâline getirmeyi hedefliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 14:16

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yapımı süren Yavuz Sultan Selim Seyir Terası’nda incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Projenin planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğünü belirten Turan, uygulamaların tarihî dokuya uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yapımı süren Yavuz Sultan Selim Seyir Terası'nda incelemelerde bulunarak projenin tarihî dokuya uygun şekilde ilerlediğini ve İstanbul'a yeni bir cazibe noktası kazandıracağını belirtti.
Proje, Yavuz Sultan Selim Camii ve yakın çevresini kapsayan, tarihî çevreyle bütünleşen bir tasarıma sahip.
Toplam 7.128,93 metrekarelik alan iki etap halinde düzenleniyor.
Kapsamda sosyal tesis, kent amfisi, oyun alanı, meydan, piknik alanı, seyir terası ve oturma birimleri bulunuyor.
Proje ile alan daha açık, ferah ve erişilebilir bir yapıya kavuşturularak mahalle yaşamını güçlendiren çok yönlü bir kamusal alan oluşturuluyor.
Yavuz Sultan Selim Camii'nin silüetini gölgeleyen ve güvenlik riski oluşturan yapılar kaldırıldı.
TARİHÎ ÇEVREYLE BÜTÜNLEŞEN TASARIM

Proje alanının, İstanbul’un tarihsel ve kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olan Yavuz Sultan Selim Camii ve yakın çevresini kapsadığı bildirildi. Yapılan düzenlemelerle birlikte alanın yalnızca bir ziyaret noktası değil, gündelik hayatın içinde yer alan canlı bir kamusal mekâna dönüştürüldüğü aktarıldı.

Başkan Turan, projeye ilişkin değerlendirmesinde,“Bu çalışma sadece fiziki bir düzenleme değil; aynı zamanda tarihî çevreyle kurduğumuz ilişkiyi yeniden tanımlayan, kentsel hafızayı güçlendiren bir yaklaşımdır. Haliç silüetini görünür kılan, camimizin şehir içindeki yerini daha belirgin hâle getiren bir düzenleme gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İKİ ETAPTA TOPLAM 7 BİN METREKARELİK DÜZENLEME

Projenin, uygulama kolaylığı ve kentsel sürekliliğin korunması amacıyla iki etap halinde ele alındığı belirtildi. Bu kapsamda 1. etapta 3.239,67 metrekare, 2. etapta ise 3.889,26 metrekare olmak üzere toplam 7.128,93 metrekarelik bir alanın yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Proje kapsamında sosyal tesis, kent amfisi, oyun alanı, meydan, piknik alanı, seyir terası ve oturma birimlerinin yer aldığı; farklı yaş gruplarına hitap eden çok yönlü bir kullanım kurgusunun benimsendiği ifade edildi.

MAHALLE YAŞAMINI GÜÇLENDİREN ÇOK YÖNLÜ KAMUSAL ALAN

Yürütülen çalışmalarla alanın daha açık, ferah ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulduğu; yaya erişimi ve kullanım kolaylığının ön planda tutulduğu bildirildi. Projenin, yalnızca manzara izlenen bir nokta değil; dinlenme, buluşma ve sosyal etkileşim alanı olarak tasarlandığı vurgulandı.

Başkan Turan,“Amacımız, tarihî çevreyi korurken aynı zamanda mahalle kültürünü yaşatan, insanların günün her saatinde kullanabileceği nitelikli kamusal alanlar üretmek. Burada sosyal, kültürel ve rekreatif kullanımları bir araya getiren bütüncül bir yaşam alanı oluşturuyoruz.” dedi.

İSTANBUL’UN YENİ CAZİBE NOKTALARINDAN BİRİ OLACAK

Proje kapsamında, Yavuz Sultan Selim Camii’nin silüetini gölgeleyen ve güvenlik riski oluşturan yapıların kaldırıldığı; böylece bölgenin tarihî kimliğinin daha görünür hâle getirildiği belirtildi.

Yavuz Sultan Selim Seyir Terası’nın tamamlanmasının ardından hem mahalle ölçeğinde hem de şehir genelinde aktif olarak kullanılacak önemli bir cazibe noktası hâline gelmesi hedefleniyor.

Başkan Turan,“Fatih’e yeni bir nefes alanı kazandırıyoruz. Tamamlandığında burası, İstanbul’un tarihî dokusunu farklı perspektiflerden izleyebileceğimiz özel noktalardan biri olacak.” ifadelerini kullandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte alanın vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

