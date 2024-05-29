İstanbul'un altında yeni tüneller bulundu! Sosyal medya bu tünelleri konuşuyor

29 May 2024 22:47 - Güncelleme : 29 May 2024 23:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, İstanbul'un altında yeni tünellerin bulunduğunu açıkladı. Bu heyecan verici keşfi, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünde müjdeyi duyuran duyuran Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasıyla ilgili yapılan bu yeni keşif, şehrin zengin geçmişine ışık tutması beklenirken arkeologların, tünelde incelemeye devam ettiği biliniyor.

İSTANBUL'UN TÜNELLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNEM OLDU

Tüneller hakkında detaylı henüz detaylı bir bilgi paylaşılmazken konu sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı sosyal medya hesabından İBB Miras'ın tünel görsellerini paylaşırken keşfin nerede yapıldığı ise merak konusu oldu.



