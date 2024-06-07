İşte Osmanlı sultanlarının güzellik merkezi! İlk kez ziyarete açıldı

07 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 11:35

Topkapı Sarayı bayramın ilk günü 10.00-17.00, ikinci ve üçüncü günü ise 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak

Topkapı Sarayı bayramın ilk günü 10.00-17.00, ikinci ve üçüncü günü ise 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı’nın Harem bölümünde aşama şeklinde planlanan restorasyon faaliyetlerinden biri daha tamamlandı.

Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı ile Kuşhane Mutfağı, yeni sergileme düzeniyle ilk defa ziyarete açıldı.

16. YÜZYILDA İNŞA EDİLDİ

Topkapı Sarayı’nda restorasyon sonrası açılan yeni bölümlerde Osmanlı Harem teşkilatının şekillendiği yapıları barındırması bakımından olduğu görülüyor.

Bu bölümlerden Cariyeler ve Kadınefendiler Taşlığı, Harem’in en küçük avlusu olarak biliniyor ve etrafında kadınefendiler ile cariyelere ait koğuşlar yer alıyor.

16. yüzyılın ortalarında inşa edilen Taşlık’ta, dairelerin yanı sıra hamam, çamaşırhane ve kiler gibi günlük ihtiyaçların karşılandığı alanlar bulunduğu görülüyor.



HAMAM KÜLTÜRÜNÜ YANSITAN 120'YE YAKIN ESER

Cariyeler ve Kadınefendiler Hamamı, titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları sonrasında, tarihinde ilk kez ziyarete açıldı. Topkapı Sarayı’nın en eski yapılarından biri olan hamam; soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Hamamda dönemin özelliklerini ve hamam kültürünü yansıtan 120’ye yakın eser sergilenmeye başlandı.

Hamamın ardından Cariyeler ve Kadınefendiler Taşlığında yer alan ve restorasyonları tamamlanma aşamasına gelen diğer bölümlerin de yıl içerisinde ziyarete açılması planlanıyor.