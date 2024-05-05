İzmir'de Askıda Kitap Projesi: Sevgiyi çoğaltıp yayalım!

05 May 2024 22:21 - Güncelleme : 05 May 2024 22:26

Muhabir: YUSUF ÖZGÜR BÜLBÜL / Kaynak: tgrthaber.com

İzmir Seferihisar’da faaliyet gösteren bir kafe kitap okumayı teşvik etmek ve artırmak için “Askıda Kitap” projesini hayata geçirdi. İşletme yöneticisi Engin Akyıldırım, “Alın verin ve sevgiyi çoğaltıp yayalım!” sloganıyla yola çıktıklarını belirtti. Kafe yöneticisi Engin Akyıldırım, zamanla tüm Türkiye’deki köylere ulaşmak istediklerini belirtti.

KİTAPSEVERLER MEMNUN

NEB Book Coffee işletmesi yöneticisi Akyıldırım, bir kitapsever müşterinin yönlendirmesiyle projeye başladıklarını ifade ederek, “Uygulama sayesinde kitapseverler çok sevdikleri bir kitabı alıp kafeye bırakıyor ve kitapsever bu kitabı hediye gibi pırıl pırıl alıyor ve okuyor.” dedi.

Proje kapsamında kitap ve dergileri deprem bölgesindeki köylere de göndereceklerini kaydeden Akyıldırım, “Zaman içerisinde projemizi Türkiye’nin tüm bölgelerindeki farklı köylere yaymak istiyoruz. Böylelikle katkı sunmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ASKIDA KİTAP NASIL İŞLİYOR?

Çok sevdiğiniz bir kitabı alıp kafeye bırakıyorsunuz. Kitapsever bir başka kişi ise bu kitabı hediye gibi alıp keyifle okuyor. Bu sayede kitaplar yeni okurlarla buluşurken, kitap sevgisi de yayılıyor.

PROJE SADECE SEFERİHİSAR İLE SINIRLI DEĞİL!

Engin Akyıldırım'ın hedefi sadece Seferihisar ile sınırlı değil. Zamanla tüm Türkiye'deki köylere ulaşmayı ve buralara kitap ve dergi göndermeyi planlıyor.

Kitapseverler ise anlamlı projeden memnun. İlçedeki kitap kurtlarının yanı sıra gezilerine kitabı da katan bazı çevre il ve ilçe sakinleri de soluğu bu kafede alarak, projeye katkı sunuyor.