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James Cameron duyurdu: Yeni Avatar filminin ismi belli oldu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:08
James Cameron duyurdu: Yeni Avatar filminin ismi belli oldu

Ünlü yönetmen James Cameron bir sonraki Avatar filminin adını açıkladı. Yeni filmin isminin "Avatar: Ateş ve Kül" olacağını duyurdu.

Titanik ve Terminatör gibi yapımların yönetmenliğini yapan James Cameron  Disney'in Anaheim'da düzenlediği D23 kongresinde, merakla beklenen "Avatar 3"ün adını duyurdu.

15 bin kişilik izleyici kitlesine hitap eden Cameron, "Avatar 3"ün detaylarını paylaştı.

James Cameron duyurdu: Yeni Avatar filminin ismi belli oldu - 1. Resim

Cameron yeni filmin isminin "Avatar: Ateş ve Kül" olacağını açıkladı.

 5,2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HASILAT ELDE ETMİŞTİ

"Avatar" ve 13 yıl sonra gelen devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" gişede toplamda 5,2 milyar dolardan fazla hasılat elde etmişti.

James Cameron duyurdu: Yeni Avatar filminin ismi belli oldu - 2. Resim

Filmlerin başarısı Cameron'ın seriyi dört devam filmiyle tamamlama planının gerçekleşme ihtimalini artırmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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