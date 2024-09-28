Julien de Casabianca Ankara’da 7 saatlik performansıyla görenleri hayrete düşürdü!

28 Eylül 2024 20:42 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 20:47

Fransız sanatçı Julien de Casabianca Fransız Kültür Merkezinde 7 saat süren performansıyla enstalasyon tekniğini kullanarak büyük beğeni topladı. "The Song of the Lark" eserini duvara işleyen ünlü sanatçı duygularını da paylaşmayı ihmal etmedi…

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Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "The Song of the Lark" eserini, Fransız Kültür Merkezinin duvarına enstalasyon tekniğiyle resmetti. Çankaya Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğinde başkente gelen Casabianca, Avrupa Miras Günleri kapsamında Fransız Kültür Merkezinde performans sergiledi.

7 SAAT SÜRDÜ

Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "Song of the Lark" eserini, enstalasyon tekniğiyle Fransız Kültür Merkezinin duvarına, yaklaşık 7 saat süren bir çalışmanın ardından resmetti.

“GÜNEŞİN DOĞDUĞU SAATLERDE TABLOSU YAPILMIŞ”

Casabianca, eserin seçimi hakkında şunları söyledi:

"Bu genç kız tarlada çalışırken güneşin doğduğu saatlerde tablosu yapılmış. Başını kaldırıp güneşin doğuşunu kuş cıvıltıları arasında izliyor ve geleceğe doğru ümitle bakıyor. Bu yüzden Fransız Kültür Merkezi için özellikle bu eseri seçtim. Geleceğe yönelik umutlarımı paylaşmak istiyorum."