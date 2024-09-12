Kahramanmaraş'ta ilgi çeken keşif! Tam 7 bin 600 yıl öncesine ait gümüş bulundu

12 Eylül 2024 14:05 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:06

Kahramanmaraş Domuztepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında çok önemli bulgular elde edildi. Kazı çalışmalarında binlerce yıl öncesine ait figürler ortaya çıkıyor. Yeni keşifte 7 bin 600 yıl öncesine ait, bebekler için kullanıldığı tahmin edilen gümüşün görüntüsü ilgi çekti.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta Domuztepe Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında yapılan keşif heyecanlandırdı. Türkoğlu ilçesi Kelibişler Mahallesi kırsalındaki araştırmalar bu yıl sona erdi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında binlerce yıl öncesine ait farklı figürler ortaya çıkıyor.

YAKLAŞIK 7 BİN 600 YIL ÖNCESİNE AİT

Höyükte bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, yaklaşık 7 bin 600 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen ve bebekler için kullanıldığı tahmin edilen gümüş halkalar bulundu.

GÜMÜŞ HALKA BULUNDU

Domuztepe 2024 yılı kazı çalışmalarının geçen hafta sonlandığını söyleyen Doç. Dr. Tekin, “Bu yıl ulaştığımız çok değerli bilgiler arasında en önemlilerinden biri biriktirme alanı diye tanımladığımız silolar büyük depolar ortaya çıktı. Günümüzden 7 bin 600 yılına gümüş bir halka bulundu. Bu da önemliydi çünkü günümüzden 5 bin 500 yıl öncesine kadar bilmiyorduk. Muhtemelen bu bir bebeğin bileğine takılmış olmasıydı. Bunların analizleri yapılacak. Merkezi alanların arasında biz 3 çocuk mezarı da bulduk” dedi.

1996 yılında yabancı arkeologların başlattığı kazı çalışmaları, 2013 yılından itibaren Türk bilim insanlarına devredilmişti.