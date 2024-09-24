Kahramanmaraş'ta meraklandıran keşif! 6 bin yıllık kafatası bulundu

24 Eylül 2024 17:21 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:21

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Yassıhöyük kazı alanından yeni keşif haberi geldi. Yassıhöyük kazı alanında 6 bin yıllık olduğu düşünülen şekillendirilmiş kafatası bulundu. Kafatasının evin tabanı altına gömüldüğü söyleniyor.

Türkiye’de her geçen gün kazı​ çalışmaların yeni keşifler ekleniyor. Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Afşin​ ilçesinde Yassıhöyük kazı alanından yeni bulgular elde edildi. Tanır Mahallesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Ahi Evran Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Elif Baştürk başkanlığındaki ekip çalışmalarını sürdürüyor.

KAFATASI ŞEKİLLENDİRME

Kazı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Baştürk, Yassıhöyük'ün konum itibarıyla önemli olduğunu söyledi. Baştürk, "Kahramanmaraşı'ın Afşin ilçesindeki Tanır Yassıhöyük kazısında ender rastlanılan gömü ve kültürel uygulamalar tespit edildi. Bunlardan biri Kalkolitik toplumlarda görülmeye başlayıp, günümüze kadar devam eden bilinçli kafatası şekillendirmesidir. Söz konusu uygulama, bebeklik çağındaki bireyin kafatasının, bir ya da iki parça bezle sarılarak şeklinin değiştirilmesidir. Tanır Yassıhöyük'teki gibi tekil örneklerin seçilmiş özel bir kişiye statü göstergesi olarak uygulandığı düşünülmektedir. Hem mezar biçimi hem de kemikten yapılmış takılar ve pişmiş toprak kaplardan oluşan mezar hediyeleri, bu gömütün diğer bireylere göre ayrıcalıklı olduğunu göstermektedir" dedi.

EVİN TABANI ALTINA GÖMÜLMÜŞ

Milattan önce 4 bin yılına tarihlenen ve bir bebeğe ait olan dağılmış başka bir mezarda da 820 boncukla yapılmış bir kolyeye ulaştıklarını dile getiren Baştürk, M.Ö. 6 bin yıllık Geç Neolitik dönem yapılarını ortaya çıkarıldığını, bu tabakada da ata kültüyle bağlantılı olarak yaşadıkları evin tabanı altına gömülen bir kafatası bulduklarını bildirdi.