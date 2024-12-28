Kanser hastalarını iyileştiren tılsım bulundu: Hastalığın gizemli kökenine ışık tutuldu

28 Aralık 2024 20:38 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 20:51

Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nde, kanserin gizemli kökenine ışık tutan bir keşif yapıldı .Bulunan tılsımlı bir kolye, yengeç sembolü ve esrarengiz yazılarıyla tarihe yeni bir kapı aralıyor. Yunanca "karkinos" (yengeç) kelimesinden türeyen "kanser" teriminin kökenine dair bu sır dolu buluntu, antik dönemin hastalıklarla mücadele anlayışına dair benzersiz ipuçları sunuyor.

Isparta'nın Yalvaç​ ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve kanser hastalığına karşı yapıldığı düşünülen tılsımlı bir kolye bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, kolyenin Aedilicus Tepesi’nde, antik bir kilise çevresinde yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarıldığını belirtti.

Özhanlı, "Bu tılsımlı kolye, Antiokheia kazılarında bugüne kadar bulunmuş en özel eserlerden biri. Üzerindeki çalışmalar, buluntunun tarihi ve kültürel değerini daha da artırmıştır." ifadelerini kullandı.

KANSER HASTALIĞI İÇİN YAPILMIŞ TILSIM

Özhanlı, kolyenin antik dönemde kanser hastalığına dair bilgi ve inanışların izlerini taşıdığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:



"Kızı hastalanan bir babanın, kızının iyileşmesi için yaptırıp, boynuna amulet olarak taktırmış olduğu kolyenin bir yüzünde yengeç, diğer yüzünde ise bu hastalıktan kurtulması için yazılmış sözler yer almaktadır. Kanserli tümörün yengece benzetilmesi aslında hastalığın adının nedenidir. Çünkü 'karkinos' Yunanca'da yengeç anlamına gelmektedir. Günümüzde, kullanılan 'kanser' kelimesi de ismini Yunanca'daki 'yengeç' isminden almaktadır. Bu tür tılsımlı taşlar, Helenistik dönemden başlayarak, milattan sonra 4. yüzyıla kadar yaygın bir şekilde kullanılmışlardır. Antiokheia'da bulunan örnek, Anadolu'da günümüze kadar bulunmuş, en iyi korunmuş ve en anlamlı resim ve yazı içeriğini vermektedir."

Helenistik Dönem’den itibaren yaygın olarak kullanılan bu tür tılsımlı taşların, Anadolu’da günümüze kadar bulunan en iyi korunmuş ve anlam açısından zengin örneği olduğunu vurgulayan Özhanlı, eserin hem tıbbi tarih hem de kültürel açıdan büyük bir değer taşıdığını ifade etti.