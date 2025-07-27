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Kültür - Sanat
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 | Bengü Sarıkuş

Kapadokya, National Geographic’te! Tüm dünyanın gözü Göreme’de

Dünyaca ünlü yayın kuruluşu National Geographic, 46 milyon takipçili @netgeotravel instagram hesabında yayımladığı video ile Kapadokya’nın kalbi Göreme’yi milyonlara tanıttı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 11:11

Dünyaca ünlü yayın kuruluşu National Geographic, 46 milyon takipçili @netgeotravel instagram hesabında yayımladığı video ile ’nın kalbi Göreme’yi milyonlara tanıttı. Sıcak hava balonlarının gökyüzünü renklendirdiği görüntülerden, yüzyıllara direnen kaya oyma kiliselere kadar birçok simgesel detayın yer aldığı video, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferini gözler önüne serdi.

Kapadokya, National Geographic’te! Tüm dünyanın gözü Göreme’de

Sadece Kapadokya’nın görsel güzelliklerini değil, aynı zamanda kültürel ve doğal mirasının korunmasına yönelik çabaları da ön plana çıkaran video, büyük beğeni topladı.

Kapadokya, National Geographic’te! Tüm dünyanın gözü Göreme’de

KAPADOKYA’NIN BÜYÜSÜ MİLYONLARA ULAŞTI!

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, milyonlarca takipçisi olan National Geographic tarafından yapılan paylaşımı bölge için önemli bir gelişme olarak değerlendirerek şu açıklamayı yaptı:

Kapadokya, National Geographic’te! Tüm dünyanın gözü Göreme’de

“Kapadokya yalnızca geçmişin izlerini taşıyan bir coğrafya değil, aynı zamanda geleceğe bırakılacak evrensel bir mirastır. National Geographic gibi saygın bir platformda yer almak, bu değerli mirası tüm dünyaya anlatmak için bize eşsiz bir fırsat sunuyor.”

Kapadokya, National Geographic’te! Tüm dünyanın gözü Göreme’de

Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, bu tanıtımın yalnızca açısından değil, sürdürülebilirlik ve kültürel mirasın korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı:

Kapadokya, National Geographic’te! Tüm dünyanın gözü Göreme’de

“Kapadokya Alan Başkanlığı olarak, bu tür uluslararası tanıtımları yalnızca birer turistik çağrı olarak değil; aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

Kapadokya, National Geographic’te! Tüm dünyanın gözü Göreme’de

46 MİLYON KİŞİYE KAPADOKYA RÜZGARI

Aslanbay, ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen stratejiler doğrultusunda Kapadokya Alan Başkanlığı'na bağlı her noktayı tanıtmak için çalışmalarının kesintisiz süreceğini aktardı.

@netgeotravel’ın paylaşımı:
https://www.instagram.com/reel/DMBchfwSRiZ/?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

@tckapadokyaalanbaskanligi’nın paylaşımı:
https://www.instagram.com/reel/DMmh2p3oEvX/?igsh=MzRlODBiNWFlZA==

@aydincemaslanbay’ın paylaşımı:
https://www.instagram.com/reel/DMmiU-AtdLg/?igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

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#türkiye
#turizm
#kapadokya
#Doğa
#Kültür
#Seyahat
#National Geographic
#Kültür - Sanat
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