Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos'ta Türk bayraklarıyla havalandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ağustos 2024 08:40 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 08:43
Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı. Peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar yaklaşık 1 saat uçuş gerçekleştirdi.
Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kapadokya'da, sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.
Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.
Nevşehir'in Göreme beldesindeki balona kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.
Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı