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Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos'ta Türk bayraklarıyla havalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ağustos 2024 08:40 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 08:43
Kapadokya&#039;da balonlar 30 Ağustos&#039;ta Türk bayraklarıyla havalandı

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı. Peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar yaklaşık 1 saat uçuş gerçekleştirdi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri  ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kapadokya'da, sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos'ta Türk bayraklarıyla havalandı - 1. Resim

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos'ta Türk bayraklarıyla havalandı - 2. Resim

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balona kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.

Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos'ta Türk bayraklarıyla havalandı - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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