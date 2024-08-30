Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos'ta Türk bayraklarıyla havalandı

30 Ağustos 2024 08:40 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 08:43

Adeta tarih kokuyor! Ayakta duran en eski kilise Konya'da: Ahşaptan kol ve bacaklar üretilip cepheye gönderilmiş

Adeta tarih kokuyor! Ayakta duran en eski kilise Konya'da: Ahşaptan kol ve bacaklar üretilip cepheye gönderilmiş

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kapadokya'da, sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçuş gerçekleştirdi.

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balona kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.

Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.