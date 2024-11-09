Kapadokya'da inanılmaz keşif: 2.200 yıllık mezar odasında bulundu! "Sıva yapan ustaya ait"

09 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:37

Kapadokya'da bölgenin ilk bilimsel tümülüs kazı çalışmaları kapsamında tarihi bir keşfe imza atıldı. 2023 yılında başlayan ve 2025 yılında da devam edecek olan kazı çalışmalarında, milattan önce 200 yılına ait olduğu belirlenen ve bir mezar odasının dış cephesine sıva yapan ustaya ait ilginç bir ize rastlandı.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Karayazı tümülüsünde yapılan bilimsel kazı çalışmaları, Kapadokya'nın antik geçmişine ışık tuttu. 2023 yılında başlanan ve bu yıl da devam eden kazılarda dikkat çekici bir bulgu ortaya çıktı: Milattan önce 200 yılına kadar tarihlendirilen sıvalarda, 2 bin 200 yıllık mezar odası ve parmak izleri bulundu.

KAPADOYA TÜMÜLÜS KAZI ÇALIŞMALARI 2023 YILINDA BAŞLADI

Kapadokya bölgesinde yapılan ilk bilimsel tümülüs kazısı olma özelliği taşıyan bu keşifle ilgili olarak, Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında Karayazı tümülüsüne çalışmalara başladıklarına dikkat çekti.

MEZAR ODASINA SIVA YAPAN USTANIN PARMAK İZLERİ BULUNDU

Yapılan kazı çalışmasında, kare ve piramidal formda bir yapıya sahip olan mezar odası ile karşılaştıklarını belirten Maskar, yapının dış cephesinin sıvalı olduğunu ve günümüzden 2 bin 200 yıl önce sıvayı yapan ustanın parmak izlerini tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

Maskar, tespit ettikleri mezar odasının geç Helenistik erken Roma dönemine ait olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca mezarın Antik Çağ'da tahrip edilmiş olduğunu belirtti. Çalışmalarının 2025 yılında da devam edeceğinin altını çizen Maskar, yapılacak çevre düzenleme projesi ile Kapadokya'nın kültürel mirasını farklı bir noktada Nevşehir'e kazandırmış olacaklarını vurguladı.

"MEZAR İKİNCİ KEZ KULLANILDI"

Ayrıca yaptıkları çalışmanın, bölgede gerçekleştirilen ilk bilimsel Tümülüs kazısı olması açışından çok önemli olduğunu kaydeden Maskar, söz konusu mezarın ikinci kez kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi ve bu olayın Tümülüslerde görülen nadir örneklerden birisi olduğunu belirtti.