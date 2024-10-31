Kapadokya'da trafiğe kapatılan yolda şaşırtan keşif: Bu bir ilk! Toplu mezar ortaya çıktı

31 Ekim 2024 11:07 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:07

Kapadokya'da trafiğe kapatılan yolun altından çıkan bulgular bölgedeki herkesi şaşırttı. Bulunan objelerin M.S. 10. yüzyıla ait olduğu belirtilirken bölgede ilk yaşandığı belirtildi. Yapılan arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında bulunan toplu mezarlara ilişkin açıklama geldi.

Türkiye genelinde yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular araştırmacıları şaşırtıyor. Dünyanın gözdesi haline gelen Kapadokya'da ilginç keşifler ortaya çıktı. Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki, Göreme Açık Hava Müzesine giden ve 2022 yılında Kapadokya Alan Başkanlığı'nca trafiğe kapatılan kara yolunda kazı çalışmaları başlatılmıştı. Kazı çalışmaları sonucunda ‘Göreme Nekropolü' (toplu mezar) açığa çıkarıldı.

TOPLU MEZAR KEŞFEDİLDİ

Çalışmalarda bölgedeki kiliselere ait olduğu kiler ve mutfak olduğu düşünülen kaya oyma mekanlar ile birlikte 30 adet mezar bulundu. Mezarlarda bulunan arkeolojik objelerin ise M.S. 10. yüzyıla tarihlemesi yapıldı.

Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında yapılan kazı çalışması tamamlandığında Kapadokya bölgesinde ziyaret edilecek yeni lokasyonlar da eklenmiş olacak. Yapılan arkeolojik kazı alanında İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar alanın 1985 yılında Dünya UNESCO Miras listesine girdiğini belirtti.

Maskar; "Kültür ve Turizm Bakanlığı -Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uhdesinde 2022 yılında bölgede kurtarma kazısına başladık. Yaptığımız kazı çalışmalarında ilk etapta Balkonlu Kiliseye ait olduğunu düşündüğümüz kaya oyma mekanları tespit ettik. Bilim adamlarının bahsettiği Göreme Nekropolü bilinen bir gerçekti. Yapılan arkeolojik kazı neticesinde bu nekropolü açığa çıkarttık. Nekropolde 30'a yakın mezar bulduk” dedi.

BİR ERKEĞE AİT OLAN HAÇ BULUNDU

Yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında daha önce bölgede görülmeyen arkeolojik verilerin de elde edildiğini söyleyen Müze Müdürü Gökhan Maskar; “Kolye, küpe ucu, bileklik, bir kadın ve bir erkeğe ait olan haç bulduk. Bunlar bölgedeki arkeolojik veri olması açısından çok önemli” şeklinde konuştu.

30’A YAKIN MEZAR BULUNDU

Mevcut kurtarma kazısının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'ün talimatlarıyla ‘Geleceğe Miras' projesine alındığının altını çizen Maskar; "Kazı çalışmalarımıza 2025 yılında da devam edeceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 400 metrekarelik bir alanda kazı yaptık. Bu kazılar tamamlandığında bölgeye yeni lokasyonları kazandırmak istiyoruz. Kazıyı Tokalı Kilise'ye doğru genişletme kararı aldık. Yapılan kazılarda arkeolojik veriler geldiği sürece kazılarımız da devam edecek” dedi. Gökhan Maskar; "Yapılan bu kurtarma kazısı ile öncelikle Göreme Nekropolü'nü ve 30'a yakın mezar bulduk. Bu güne kadar bölgeden gelen arkeolojik veri hiç yoktu. Kazılarda elde ettiğimiz arkeolojik objelerin tarihlemesini yaptığımızda M.S. 10. yüzyıla tarihlendirdik. Bu sayede bulunduğumuz lokasyonda bin yıl geriye gitmiş olduk. Bu verilerde bölge için çok önemli. Bu güne kadar kiliselerden bölgeyi tarihlendirebiliyorduk. Şu an yaptığımız çalışma ile elde ettiğimiz arkeolojik objeler ile bölgeyi tamamen doğrulamış oldu” dedi.

İLK DEFA ÜNİK MEZAR TİPLERİNE RASTLANDI

Bölgede yapılan kazılarda bulunan mezar tiplerinin de bölgede ilk defa görüldüğünü söyleyen Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar; “Yapılan kurtarma kazısında bulunan mezar tipleri 'ünik' diyebileceğimiz mezar tipleri. Bölgede bu türde bir mezar şu ana kadar bulunmamıştı. Bu nedenle de yapılan kazı çalışması bölge açısından da çok önemli” ifadelerini kullandı.