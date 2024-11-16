Kardeşi Guido Icardi'nin paylaşımı kafaları karıştırdı! Wanda Nara ile Mauro Icardi boşandı mı?

16 Kasım 2024 17:08 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 17:18

Galatasaraylı taraftarlar, Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L- Gante ile ilişkisini ilan etmişti. Mauro Icardi'nin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Wanda Nara, ünlü futbolcudan şikayetçi olmuştu. Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi'nin paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi​, eşi Wanda Nara’nın kendisine "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla açtığı davanın duruşmasına katılmadı. Wanda Nara​'nın iddialarını yalanlayan Icardi’nin avukatı, “Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor." dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Guido Icardi, kafaları karıştırdı.

WANDA NARA İLE MAURO ICARDI BOŞANDI MI?

Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi; “Bugün o iğrenç insanın sonunda ailemden ayrılışını kutlama günü. Artık başkasının sorunu" diyerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Guido Icardi'nin bu paylaşımı sonrası, Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin boşandığı gündeme geldi. Mahkemelik olan iki isim konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmazken, bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Açıklamasına devam eden Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor." dedi.

Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak, "Bu dava​ ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım." ifadesini kullandı.