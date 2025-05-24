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Kültür - Sanat
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kars'ta Azerbaycan gecesi!

Kars'ta düzenlenen "Anayasa ve Egemenlik Yılı" etkinlikleri kapsamında, Azerbaycan yöresel giysilerinin sergilendiği renkli defile ve Azerbaycanlı sanatçıların seslendirdiği unutulmaz türküler, yüzlerce vatandaşa coşkulu bir gece yaşattı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 00:31

Kars'ta Azerbaycan yöresel giysilerinin yer aldığı defile renkli görüntülere sahne olurken, Azerbaycanlı sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türküler salonu dolduran yüzlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı.

Kars'ta Azerbaycan gecesi!


2025 yılının Azerbaycan'da "Anayasa ve Egemenlik Yılı" ilan edilmesi kapsamında Kars Valiliği, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi ve TADEF iş birliğiyle defile ve konser düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Programda, Azerbaycan'ın geleneksel milli kıyafetlerini tanıtan bir defile düzenlendi. Azerbaycan'ın tarihi dokusunu yansıtan kıyafetlerin sergilendiği gösteri, izleyicileri etkiledi.
Ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alihan Samedov ve Revane Gurbanova, sahne alarak müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Samedov'un etkileyici balaban performansı, Azerbaycan'ın kültürel mirasına duyulan sevgiyi güçlendirirken, Revane Gurbanova'nın seslendirdi bir birinden güzel türküler vatandaşları kendinden geçirdi. Konser boyunca vatandaşlar şarkılara eşlik ederken, müziğin birleştirici gücüyle ortak değerler ön plana çıktı. Etkinlik yapılan konuşmaların ardından son buldu.

Kars'ta Azerbaycan gecesi!


Programa; Azerbaycan'ın Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev , protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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#Kültür - Sanat
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