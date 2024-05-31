Kayaya gömülü dinozor fosili bulundu! 210 milyon yıl öncesine ait çıktı

31 May 2024 10:52 - Güncelleme : 31 May 2024 11:03

150 milyon yıllık dinozor (Stegosaurus) fosili dudak uçuklatan rakama satışa çıkarıldı! Fosili alan evine götürecek

150 milyon yıllık dinozor (Stegosaurus) fosili dudak uçuklatan rakama satışa çıkarıldı! Fosili alan evine götürecek

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de bulunan Geç Triyas döneminden kalma fosillerin, yeni bir dinozor türüne ait olduğu açıklandı. Araştırmacılar, dinozorun uyluk, incik ve ayak bileği kemiğinden oluşan arka bacağının fosilleşmiş kalıntılarını, Kaliba Gölü yakınlarında bir kayaya gömülü buldu.

KAYAYA GÖMÜLÜ DİNOZOR FOSİLİ BULUNDU!

Geç Triyas döneminden kalma kemiklerin yaklaşık 210 milyon yıl öncesine ait olduğunu belirten bilim insanları, filogenetik analiz sonuçları doğrultusunda, dönemin diğer dinozor türlerinden farklı özellikleri bulunduğu belirlenen türe "Musankwa Sanyatiensis" adını verdi.

210 MİLYON YIL ÖNCESİNE AİT ÇIKTI

Genellikle otçul ve uzun boyunlu canlıları içeren dinozor kladı "Sauropodomorpha" mensubu olan "Musankwa Sanyatiensis", Zimbabve'de keşfedilen 4. dinozor türü oldu.

Witwatersrand ile Stony Brook üniversiteleri ve Zimbabve Doğa Tarihi ile Londra Doğa Tarihi müzelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmanın detaylarına "Acta Palaentologica Polonica" dergisinde yer verildi.