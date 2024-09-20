Kayseri'de tarihe ışık tutacak keşif: 'Yakintos'u arıyorlar! 'Muhteşem hal almış'

20 Eylül 2024 17:13 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:13

Kayseri'de İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısının yer aldığı Roma villası alanıyla ilgili bilgiler verildi. Villanın, Roma döneminde ve sonrasında Bizans döneminde muhteşem bir hal aldığı söyleniyor. Mozaik yapı kalıntılarının olduğu Roma villasının tarihini "Yakintos" aydınlatacak. İlginç keşiflerle ilgili Kazı Bilimsel Danışmanı Can Erpek bilgi verdi.

Türkiye’de devam eden her geçen gün yeni keşiflerin olduğu arkeolojik kazılarda Kayseri’den ilginç haber geldi. Kayseri’de 3. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen "Yakintos" ismi keşfedildi. İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısının yer aldığı Roma villasının tarihini, "Yakintos" ismi aydınlatacak.

LATİNCE VE GREKCE YAZILAR ORTAYA ÇIKTI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kazı Bilimsel Danışmanı Can Erpek ve Müze Müdürü Gökhan Yıldız ile beraber yapının bulunduğu alanda bilgiler verdi. Yapının Roma döneminde ve sonrasında Bizans döneminde muhteşem bir hal aldığını kaydeden Dursun, "Bu mozaik yapı kalıntısı ilk baktığımız dönemde çok önemli bir noktada başlamıştı. Latince ve Grekce yazıların ve geometrik süslemeli mozaikler vardı. Çalışmalar ilerledikçe biz gördük ki burası küçük bir alan değil ve gerçekten önemli bir yapıya ait kalıntı. İlerledikçe de açığa çıkan mozaiklerden ve duvar yapı temellerinden de biz bunu net bir şekilde görmüş olduk.'' dedi.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNDE GELİŞMİŞ

3 bin metrekare alana ulaşıldığını, 600 metrekare taban mozaiğinin mevcut olup sayının arttığını ifade eden Şükrü Dursun, ''330'larda yapılan bir bölüm var ama şu an için 3'üncü yüzyıla ve daha da ileriye giden veriler var. Bunların her biri bütün olarak değerlendirildiğinde burası önemli bir yapı olarak başlamış ve sonrasında üst düzey bir noktaya gelmiş. Roma döneminde ve sonrasında Bizans döneminde muhteşem bir hal almış.'' diye konuştu.

Kazının Bilimsel Danışmanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Can Erpek de, çalışmalarda ortaya çıkan "Yakintos" ismi hakkında bilgi aldıklarında yapının tarihiyle ilgili önemli detaylar söyleyebileceklerini kaydetti.

KAZILARDA 4 TANE YAZIT KEŞFEDİLDİ

Örenşehir Roma villasının Kapadokya bölgesinin en önemli yapılarından olduğunu ile yaklaşık 3'üncü yüzyıl ile tarihlendirildiğini söyleyen Can Erpek, ''3 bin metrekarelik bir alan üzerine yayılıyor. Kapadokya açısından önemine baktığımızda bir Kapadokya'da duvar örgüsü ile inşa edilmiş üst düzey konutlar hakkındaki bilgilere genel olarak kaynaklar aracılığı ile ulaşabiliyoruz. Arkeolojik anlamda Kapadokya bölgesi içerisinde şu anda kazılarını gerçekleştirdiğimiz Örenşehir Roma villası kadar geniş ölçekli bir konuta sahip değiliz.'' dedi.

2021 yılından itibaren devam eden çalışmalarda geniş boyutlara sahip taban mozaiklerinin ortaya çıkarıldığını belirten Can Erpek, geometrik motiflerin yoğun olarak kullanıldığını ve 4 tane yazıtın olduğuna dikkat çekti.

YAKİNTOS'U ARIYORLAR!

Yazıtları sayan Can Erpek, ''Bunlardan bir tanesi Latince, diğer 3 tanesi Yunanca yazıtlardır. Bunların içerisinde yazan 'Yakintos' ismi oldukça önemli. Yakintos'un kim olduğuna dair çalışmalarımız devam ediyor. Kaynaklar araçlığı ile bir bilgiye ulaşabilirsek yapı hakkında çok daha önemli şeyler söyleyebileceğiz. Bu yılki çalışmalarımıza yapının güneyinde başladık. Güney cephesini ortaya çıkartmış bulunmaktayız. Batısında ve doğusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Doğudaki alanın şu andaki alandan daha geniş bir alanı kapladığını görebiliyoruz. Belgeleme çalışmalarımız da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 3 boyutlu taramalarını gerçekleştirmiştik, bu yıl da yapının rölövesinin çizimlerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Kayseri​ Müze Müdürü Gökhan Yıldız da, ''Çalışmalarını sürdürdüğümüz mozaikli yapı kalıntısının 2024 yılı kazılarına temmuz ayı itibariyle başlamıştık. Sürdürdüğümüz kazılarda önemli arkeolojik veriler ortaya çıkarıldı. Kazılarımız bu ayın sonuna kadarki süreçte hava şartlarının izin verdiği sürece devam ettirilmesi yönünde planlama yapmaktayız. Her geçen gün turizm potansiyeli artan ilimize dair önemli bir turizm noktasını bu alanda meydana getirilmesine katkı verdiğimiz için biz de çok mutluyuz.'' şeklinde konuştu.

KAZIDA ÇIKAN DİĞER YAZILAR

Latince mozaikte ‘30. yıl dönümü vesilesi ile ve 40. yıla ulaşması için dualarımızla. Bu bina (fabrica), dostu (comes) Hyacinthos'un önderliğinde inşa edildi. Sen, ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın' yazarken, Grekçe olan mozaikte ise ‘Sağlıklı olarak gir' veya ‘Sağlıklı isen gir' yazıyor. Ayrıca kazı çalışmaları kapsamında bu sene çıkan Uakinthos Kometos zamanında yapıldığı tahmin edilen Epi Uakithou Kometos Ktistou yazıtı da yer alıyor.