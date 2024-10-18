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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'dan sanatseverlere çağrı! 'AKM'ye mutlaka gelin'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Ekim 2024 18:55 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 19:04
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar&#039;ın eşi Sibel Tatar&#039;dan sanatseverlere çağrı! &#039;AKM&#039;ye mutlaka gelin&#039;

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, AKM'de Picasso ve Warhol sergilerini inceledi. Tatar, sergileri çok beğendiğini belirterek, "AKM'de olmak çok güzel. Bir çağrı yapmış olayım. Tüm sanatseverler muhakkak gelsin, ziyaret etsin" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar​'ın eşi Sibel Tatar, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi​'nde açılan sergileri ziyaret etti. İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen ile KKTC Konsolosu Fatma Demirci'nin eşlik ettiği Tatar, "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" ile "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergilerini inceledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'dan sanatseverlere çağrı! 'AKM'ye mutlaka gelin' - 1. Resim

'BURADA OLMAKTAN BÜYÜK BİR ZEVK ALDIM'

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Tatar, sergileri çok beğendiğini belirterek, " AKM'de olmak çok güzel. Bütün aracı olanları tebrik ediyorum. Picasso'nun ve Andy Warhol'un burada sergilenmesi büyük bir güzellik. Ben de burada olmaktan büyük bir zevk aldım" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'dan sanatseverlere çağrı! 'AKM'ye mutlaka gelin' - 2. Resim

SANATSEVERLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Sibel Tatar, Picasso hayranı olduğuna dikkati çekerek, "Sanatseverler mutlaka seyretsin. Daha çok sanatçının sergilerinin geleceğini duydum. Takip etmek istiyorum. Bir çağrı yapmış olayım. Tüm sanatseverler muhakkak gelsin, ziyaret etsin. Hatta sanatsever olmadığını zannedenler bile bu sergilere gelirse bence sanatsever olacaklardır." şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'dan sanatseverlere çağrı! 'AKM'ye mutlaka gelin' - 3. Resim

31 ARALIK'A KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Picasso'nun kübizm akımı altında yaptığı eserleri çok beğendiğinin altını çizen Tatar, Picasso ve Andy Warhol'un çok üretken sanatçılar olduğunu gördüğünü söyledi. Sergiler, 31 Aralık'a kadar görülebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
ersin tatarAtatürk Kültür Merkezi

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Ayşe18 Ekim 2024 19:24

Çok güzel bir etkinlikmiş herhalde AKM'deki sergiler heyecan verici olmuş gibi geliyor

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