Klasik otomobil tutkunları Nairobi’ye akın etti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

29 Eylül 2024 21:02 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 21:03

Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen “52. Africa Concours d’Elegance” otomobil güzellik ve zarafet yarışmasında klasik ve yeni otomobiller sergilendi. Etkinlikte Kenya, Tanzanya, Uganda ve Ruanda gibi Afrika ülkelerinden 80 klasik otomobil ve 40 motosiklet yer aldı