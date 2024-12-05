Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Türkiye ziyaretçi rekoru kırdı!

05 Aralık 2024 23:44 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 23:49

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılının ilk dokuz ayında 49,2 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını ve 46,9 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini paylaştı. Türkiye’nin ziyaretçi sayısındaki yıllık büyümesinin yüzde 9, gelirlerindeki yıllık büyümesinin ise yüzde 7 olduğunu belirten Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu…

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy​, dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden "Michelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla" seçkisinin ödül törenine katıldı. Törene Bakan Ersoy'un yan ısıra MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Törende tanıtılan restoranların sayısı İstanbul​'da 77, İzmir​'de 24 ve Muğla​'da 31 olmak üzere toplam Türkiye genelinde 132'ye ulaştı. Törende bir restoran ilk yıldızını alırken, 9 tane restorana ‘Bib Gourmand' ödülü verildi, 6 yeni restoran ise çevreye duyarlı olmasıyla ‘Yeşil Yıldız' ile ödüllendirildi. Gecede ayrıca yetenekli sektör profesyonellerine ise özel ödüller verildi.

“KAYDA DEĞER POZİSYONUNA YÜKSELDİ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada, Türk mutfağının geleneksel ve modern yorumlarla dünya mutfaklarının en başarılı örneklerini sunan sayısız işletmeye sahip olduğunu belirterek, “Gastronomi odaklı seyahatler, turizm sektörünün hep içinde olan bir konu olsa da göstergeler, deneyim seyahatlerinin çok daha fazla öne çıkacağını gösteriyor ve seyahat kararlarının gittikçe daha da fazla otantik yeme, içme deneyimleri etrafında şekilleneceği öngörülüyordu. Aradan geçen süre bizi de trend raporlarını da yanıltmadı. Türk mutfağının zaten son derece güçlü olan yapısı, bakanlığımızın gastronomi sektörümüzün gelişimine verdiği destekler, Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) Türk mutfağı özelinde uyguladığı global tanıtım planı ve tüketici eğilimlerindeki değişimler bir araya geldi ve gastronomi sektörümüz genel turizm stratejimiz içinde hak ettiği kayda değer pozisyonuna yükseldi. Dünyaca ünlü Michelin Rehberi de bu gelişmelere kayıtsız kalmadı ve İstanbul ile başlayan hikayesine ilerleyen yıllarda İzmir ve Bodrum'u da ekleyerek devam etti. Bugün ne mutlu bize ki rehberin ülkemizdeki 3. yılını kutluyor, 2025 seçkisine girecek restoranların açıklanmasını heyecanla bekliyoruz. Bu sürece paralel şekilde Türk şeflerimizin her geçen gün faklı bir küresel listede ödül alıyor olduklarını duymak da bizleri ayrıca gururlandırıyor. 2025 yılında İstanbul, İzmir ve Bodrum'un yanı sıra Muğla ilimizin diğer ilçelerine de yayılacak olan Michelin seçkisinin, seçilen tüm restoranlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEFİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Türkiye'nin 2024 yılının ilk 9 ayında 49,2 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ve 46,9 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Michelin Rehberi Türkiye'ye en büyük faydası bu zenginliğimizi dünyaya tanıtmak, en başta söylediğimiz gibi özgün bir gastronomi deneyimi yaşamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize şehirlerimizin zengin seçeneklerini tanıtmasıdır. Gastronomi sektörü, bir yandan coğrafyanın getirdiği iklim, tarım ve hayvancılık şartlarından bir yandan bulunduğu toprakların tarihi ve kültürel mirasından beslenen bir alan. Seyahat kararlarını bulacakları özgün deneyimler etrafında veren ziyaretçi profili, Michelin seçkisine girmiş restoranlarımız deneyimleyerek sektörümüz için önemli bir kaynak oluşturuyor, yerel üreticileri destekleyen bu restoranlarımız sayesinde üreticisinden tedarikçisine, hizmet sektöründen bağlantılı diğer iş kollarına hatırı sayılır bir ekonominin büyümesine imkan sağlıyor. Mutfağımız binlerce yıllık tarihimizi, özgün kültürümüzü, Türkiye'nin ve insanımızın gerçek değerlerini tanıtmak için tartışmasız bir diplomasi aracı. Biz de bu kimliğimizi dünyaya tanıtabilmek için TGA'nın düzenlediği 'Deliciously Türkiye' kampanyalarıyla dünyanın pek çok ülkesinde gastronomi özelinde reklamlar veriyoruz. 200 ülkede yayımlanan ana reklam kampanyalarımız içinde gastronomiye ayrı bir bölüm açıyoruz. Yapılan tüm tanıtım faaliyetleri Türkiye'nin genel turizm sonuçlarına da doğrudan yansıyor. Türkiye, 2024 yılının ilk dokuz ayında 49,2 milyon ziyaretçiyi ağırladı ve 46,9 milyar dolar turizm geliri elde etti. Ülkemizin ziyaretçi sayısındaki yıllık büyümesi yüzde 9, gelirlerindeki yıllık büyümesi ise yüzde 7 oldu. Turizm verilerindeki büyümemiz ve yılın sonuna kadar öngördüğümüz rezervasyon rakamları o kadar kuvvetli oldu ki, yılın başında 60 milyon olarak açıkladığımız yıllık ziyaretçi hedefini de 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ettik” dedi.