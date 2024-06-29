Bakan Ersoy, Biden-Trump düellosundaki Türkiye reklamının amacını açıkladı

29 Haziran 2024 11:54 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:42

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Müzesi'nde 'Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışına katıldı.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Mehmet Nuri Ersoy, Van'ın üst düzey bir kültür turizm şehri olması için ciddi adımlar attıklarını dile getirdi. Milyonlarca kişinin izlediği ABD'deki başkanlık münazarası sırasında yayınlanan Türkiye reklamı hakkında da konuşan Bakan Ersoy, bu stratejinin 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti.

Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Van fazlasıyla potansiyeli olan, aslında bir turizm şehri olarak kabul ediliyor. İran'a komşu olması sebebiyle oradan çok sayıda turist alıyor. O açıdan çok çok önemli.

Geçmişine baktığınız zaman çok gerilere giden bir tarihi var. Kültür yolu festivallerinin de amaçlarına çok uygun. Bu kültür yolu festivallerinin hedefleri var. Birincisi; vatandaşların kültür ve sanata rahat, kolay ve yoğun erişimini sağlamak. İkincisi, bunu yaparken kültür ve sanata, sanatçıya destek olmak ama o ilin de bilinilirliğini ve markalaşmasını sağlamak.

Van hem arkeolojik değerleri, tescilli yapıları hem jeopolitik konumu. Hepsine bakınca buna gastronomisini de eklemek gerek. Van kahvaltısının dışında birçok yemeği var. İşte kültür yolu festivalinde gastronomiye çok önemli yer ayırıyoruz.

BIDEN-TRUMP DÜELLOSUNDA TÜRKİYE REKLAMI

Bir anda karar verilip oluşturulan bir strateji değil. Çok geniş bir strateji var arkasında. Aslında bu strateji Türkiye Turizmi Tanıtımı ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasıyla başladı. Stratejide değişikliğe gittik. Dedik ki sadece klasik destinasyondan yolcu almayacağız, Türk Hava Yolları'nın kırmızı bayrağının uçtuğu her destinasyon artık bizim için hedef. Ve 200 ülkede tanıtım yapmaya başladık. Her türlü tanıtımı yapacak kapasiteye geliyorsunuz.

Kırmızı bayrağın uçtuğu her nokta deyince 200 ülkede tanıtım yapmanız gerekiyor. CNN International, BBC, Al Jazire, Euronews, Bloomberg de devreye girdi. Bu tarz global haber kanallarını da devreye alan bir çalışma yaptık. 4 yıllık da CNN International ile çok detaylı bir çalışmamız var. Aslında 4 yıllık çalışmanın da bir sonucu diyebiliriz o reklama.

"YILLIK BAŞARILI BİR ÇALIŞMANIN SONUCU"

Bu sene birçok ilk gerçekleşti şansımıza. Eskiden sadece Biden-Trump gibi başkanlık seçim yarışının öncesi ve sonrasına reklam konuluyordu. İlk kez bu sene ortaya da reklam aldılar. Sadece 8 ilanla sınırlanacak dendi. Biz de bunun yeterli olacağını ama ilk ilan olmak istediğimizi söyledik. İşte geçmişteki 4 yıllık başarılı çalışmanın sonucu olarak da CNN bizi kırmadı ve ilk ilan olarak yayınladılar. Tabii bu 3 ilanla sınırlı değil aslında, seçim gerçekleşene kadar 100 ilanlık bir paket bu.

Bir ilk daha gerçekleşti bu sene. Bu yıla kadar sadece ulusal yayınlıyordu bu sefer CNN International de yayınlayınca 200 ülkede birden erişme şansını yakaladık. Güzel bir fırsat oldu.

GÜNDEM OLAN REKLAMIN AMACINI AÇIKLADI

Peki ABD'ye niye böyle bir tanıtım stratejisi yaptık? O da başka bir stratejinin unsuru. Biz dedik ki 2019'da pandemi sonrasında 590 bin sayılarını yakaladık ama bu sayı yeterli değil. ABD'den çok daha fazla ziyaretçi almalıyız. 2028'e kadar 2,5 milyon ziyaretçi hedefleyeceğiz. Bu çalışmaların sonucunu hızla alıyoruz. Geçen sene 1 milyon 380 bin ABD'li ülkemizi ziyaret etti, rekor sayıda bir sayıydı. Bu senen de 1,5 milyon hedefimiz var. Aşamalı bir şekilde bu tarz çalışmalarla inşallah 2028 hedefine ulaşacağız.

"FESTİVAL TARİHLERİNİ SABİTLEDİK"

Uçaklar dolu, komşu illerden de çok gelen oluyor. Festival boyunca oteller hınca hınç doluyor. Çevre illerdeki sektör temsilcileri ve esnaf, heyecanla bir sonraki festivali beklediklerini söylüyor. Festival tarihlerini sabitledik, artık hep aynı illerde ve aynı tarihlerde gerçekleşecek festivaller. Bunu da uluslararası katılımı artırmak için yapıyoruz. Yabancı sanatçıların gelmesini istiyoruz."