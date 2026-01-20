Menü Kapat
Kültür - Sanat
Editor
Editor
 Murat Makas

Kültürün hafızasını taşıyan ustalara ödül

Yaşayan insan hazineleri ve özel ödüller sahiplerini buldu. Kültür ve Sanat Dünyası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. Bakan Ersoy, "Bu milletin bağrından daha nice insan hazineleri çıkacak!" dedi.

Kültürün hafızasını taşıyan ustalara ödül
Haber Merkezi
20.01.2026
16:27
20.01.2026
16:30

Kimi bir ömrü bir sazın teline, kimi bir motifin sabrına, kimi kelimelerin izine adadı… ’nin kültürel hafızasını ayakta tutan ustalar, bu kez alkışlar eşliğinde aynı salonda buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ’ın katılımıyla düzenlenen ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Töreni kültür ve dünyasının emektar isimlerini bir araya getirdi.

Kültürün hafızasını taşıyan ustalara ödül

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törende yaptığı konuşmada, kültürün bir milletin hayat hikâyesi olduğunu, nesilden nesile aktarılan, coğrafyalar arasında yol alan, zenginleşerek gelişen ancak özünden ve köklerinden asla kopmayan bir değer olduğunu ifade etti.

Kültürün tüketim malzemesi olmadığına vurgu yapan Ersoy, kültürü tüketimle özdeşleştiren toplumların aslında kendi kimliğini tükettiğini söyledi.

Kültürün hafızasını taşıyan ustalara ödül

Bakan Ersoy, bugün Türk kültüründen söz edilebiliyorsa bunun; bu mirası ilmiyle, eseriyle, fikriyle ve üretimiyle yaşatan insanlar sayesinde mümkün olduğunu belirterek binlerce yıllık Türk kültür ve sanatını ayakta tutanlara minnet ve vefa duygusuyla bu ödüllerin verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, böylesi özel insanlara sahip çıkmanın ve onların emeğini zayi etmemenin gayretini verdiklerini dile getiren Ersoy, "Bu milletin bağrından daha nice insan hazineleri çıkacak, açtığımız bu parantez asla kapanmayacaktır." dedi.

Kültürün hafızasını taşıyan ustalara ödül

“YARIM ASIRLIK BİR DEVLET GELENEĞİ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin 1979’dan bu yana Türk kültür ve sanatına hizmet eden kişi ve kurumlara takdim edildiğini hatırlatan Ersoy, bu ödüllerin yarım asra yaklaşan geçmişiyle aziz milletin takdir ve teşekkürünün Bakanlık eliyle vücut bulmuş bir simgesi olduğunu söyledi.

Bunun yanında “Yaşayan İnsan Hazineleri – Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri” adı altında verilen ödüllerin de aynı iradenin bir sonucu olduğunu belirten Ersoy, kültürel mirasın icrası ve yeniden yorumlanması için yüksek bilgi ve beceriye sahip ustalara sahip çıkmanın, aslında geçmişe, köklere ve töreye sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı.

Kültürün hafızasını taşıyan ustalara ödül

92 “YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ”, BU YIL LİSTEYE 10 YENİ İSİM

Bakan Ersoy, 2008–2024 yılları arasında 90 kişi ve 2 grup olmak üzere toplam 92 kişinin “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edildiğini, bu yıl ise bu istisnai listeye 10 yeni ismin daha eklendiğini söyledi.

Bugüne kadar bu listede yer alan 20 büyüğün vefat ettiğini belirten Ersoy, her birine Allah’tan rahmet dileyerek emanetlerine sahip çıkıldığını ve isimlerinin baki kaldığını bilmenin hüznü bir nebze hafiflettiğini ifade etti.

“TÜRK KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKMAK BİR İRADE MESELESİDİR”

Ersoy, verilen tüm ödüllerin ve düzenlenen organizasyonların ancak Türk kültürüne samimiyetle sahip çıkıldığı sürece anlamlı olduğunu vurguladı.

Kültürün hafızasını taşıyan ustalara ödül

Bu noktada son 23 yılda devletin en üst makamında, millî iradeyi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sarsılmaz bir kararlılık ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, geçmişte millî ve manevi değerlerin küçümsendiği, inkâr edilmeye çalışıldığı dönemlerin yaşandığını hatırlattı.

Çağdaşlık ve modernizm kisvesi altında kimliğin reddedilmeye çalışıldığı anlayışlarla mücadele edildiğini belirten Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözünü hatırlatarak geçmişle bağları koparmaya çalışan yaklaşımlara karşı bugün çok daha güçlü bir irade ortaya konulduğunu söyledi.

Kültürün hafızasını taşıyan ustalara ödül

Bu milletin kendi değerlerinden asla vazgeçmediğini vurgulayan Ersoy, bağlamanın telinden ebruya, çiniden ahşaba, deriden metale uzanan zengin bir kültür dünyasının, ustalar ve sanatkârlar sayesinde bugüne taşındığını ifade etti. Ersoy, kimi zaman mısralarla, kimi zaman motiflerle, kimi zaman el emeği eserlerle bu medeniyet mirasının kayıt altına alındığını dile getirdi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, bu toprakların ilim ve sanat insanlarına sahip çıkmanın bir devlet geleneği hâline geldiğini belirterek “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla, ilim ve sanat erbabına her zaman özel bir parantez açıldığını söyledi.

Ersoy, bu milletin bağrından daha nice “insan hazineleri” çıkacağını ve bu parantezin asla kapanmayacağını vurguladı.

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü iradesi ve desteği için şükranlarını sunan Ersoy, bugün ödül alan tüm ilim, sanat ve kültür insanlarını tebrik etti.

Vefat eden ustaları rahmetle andığını belirten Ersoy, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"GECENİN ONUR KONUKLARI SAHNEYE ÇIKTI"

Törende, Türk kültür ve sanatına ömürlerini adamış ustalar ile “Yaşayan İnsan Hazineleri” unvanına layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri kapsamında; Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen ve Güray Müze Kurucusu Mustafa Güray Tüysüz ödül alan isimler oldu.

“Yaşayan İnsan Hazineleri” ödülleri ise geleneksel sanat ve zanaat alanlarında yıllardır emek veren ustalara verilirken bu kapsamda; ipek böcekçiliği ve dokumacılığı alanındaki çalışmalarıyla Emel Duman, geleneksel kuyumculuk sanatındaki ustalığıyla Sevan Bıçakçı, üç telli bağlama icracılığıyla Osman Kırca, hüsn-i hat sanatındaki birikimiyle Hüseyin Öksüz, devdahlık geleneğini yaşatan Ertuğrul Şengünalp, folklorik bebek yapımcılığıyla Emine Polat, cilt sanatı alanındaki çalışmalarıyla Mehmet Karslı, körüklü çizme ustalığıyla Mustafa Karpuzcu, sedef kakma sanatındaki üretimleriyle Mehmet Bülent Fıstıkçı ve zil yapım ustalığıyla Mehmet Tamdeğer ödüllendirildi.

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Mehmet Tamdeğer’in ödülünü oğlu Onurhan Tamdeğer teslim aldı.

