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 | Murat Makas

Kuşadası'nda heyecan verici keşif! Yaklaşık 15 milyon yıl öncesine ait: Ege Bölgesi için kritik

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yayla Köy ile Kirazlı Köy arasında yapılan arazi çalışmalarında heyecan verici bulgular elde edildi. Yaklaşık 15 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen fosil grubu gün yüzüne çıkarıldı.

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Kuşadası'nda heyecan verici keşif! Yaklaşık 15 milyon yıl öncesine ait: Ege Bölgesi için kritik
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 11:33

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türk topraklarında tarihe ışık tutacak arkeolojik araştırmalar yapılıyor. Yapılan incelemelerde çok eski dönemlere ait bulgulara ve eserler keşfediliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yayla Köy ile Kirazlı Köy arasında yapılan arazi incelemeleri sırasında 15 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen yaprak fosilleri gün yüzüne çıkarıldı. Fosiller, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Murat Uğur Sünetçi tarafından bölgedeki kayaç yapısını incelerken fark edildi.

Kuşadası'nda heyecan verici keşif! Yaklaşık 15 milyon yıl öncesine ait: Ege Bölgesi için kritik

15 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ

Killi kireçtaşı tabakaları içerisinde bulunan yaprak fosilleri, detaylı gözlemler sonucunda keşfedildi. Jeoloji Mühendisliği öğrencisi Murat Uğur Sünetçi, "15 milyon yıl önce yaşamış bitkilerin yaprakları, o dönemdeki çamurlu ve kireçli çökellerle birlikte korunmuş. Zamanla bu yapraklar, killi kireçtaşları içinde fosilleşmiş" dedi.

Kuşadası'nda heyecan verici keşif! Yaklaşık 15 milyon yıl öncesine ait: Ege Bölgesi için kritik

EGE BÖLGESİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Fosillerin bulunduğu alanın Miyosen dönemine ait tortul birikimlerin yer aldığı zengin bir jeolojik bölge olduğu belirtilirken, bu tip buluntular eski dönemlerdeki iklim şartları ve bitki örtüsüne dair önemli bilimsel veriler sunuyor. Yaprak damarlarının belirgin şekilde korunmuş olması ise fosilin değerini daha da arttırdığı belirtiliyor. İncelenmek üzere üniversite laboratuvarlarına gönderilecek fosil örnekleri için uzmanlar bu keşfin Ege Bölgesi'nin jeolojik geçmişini aydınlatmak açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Kuşadası'nda heyecan verici keşif! Yaklaşık 15 milyon yıl öncesine ait: Ege Bölgesi için kritik
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