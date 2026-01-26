Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisinden bayrak mesajı

Mardin'de çekilen Uzak Şehir dizisi, geçtiğimiz hafta kentin ilçesi Nusaybin'in Suriye sınırına yakın bölümünde yaşanan bayrak provokasyonunun ardından bir sahnesine bayrak konusunu aldı.

Uzak Şehir sahnesinde dizinin çocuk oyuncusu Kuzey Gezer (Cihan Deniz), son bölümde dolapta bir bayrak buluyor, bayrak, büyük bir özenle ütülendikten sonra Albora Konağı’na asılıyor. Daha sonra asılan al bayrağa Cihan Deniz selam duruyor.

DUYGULARA HİTAP ETTİ

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, anlamlı bir sahneyle izleyicilerin duygularına hitap etti. Dizinin son bölümünde Kuzey Gezer (Cihan Deniz), Pakize rolünü üstlenen Yaren Güldiken’e konakta bir dolapta bulduğu Türk bayrağını büyük bir heyecanla gösterdi.

ASKER YÜRÜYÜŞÜYLE TAŞIDI

Bayrağı büyük bir özenle alan Pakize “Türk bayrağının dolapta ne işi var? Biz buna ütü basalım sonra da evin en güzel yerine asalım” dedi. Al bayrağı ütüleyen Pakize, bayrağı Cihan’a verdi. Cihan da asker yürüyüşüyle taşıdığı bayrağı Pakize ile birlikte konağa astı. Pakize’nin “Ver bakalım şimdi selamını” sözleri üzerine Cihan, Türk bayrağına selam durdu.

BAYRAK SAHNESİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Cihan’ın bu selamı, hislere tercüman olurken bu anlar, sanal medyada büyük ilgi gördü. Dizi takipçileri paylaşımlarında sahneyi duygusal, anlamlı ve önemli bir duyarlılık olarak değerlendirdi. Birçok izleyici, dizinin bayrak sahnesiyle güçlü şekilde birlik ve beraberlik mesajı verdiğini, tüm Türkiye’nin hislerine tercüman olduğu görüşünü paylaştı.