Mardin'de düzenlenen 2. Uluslararası Film Festivali'nde 'Filistin' mesajı

06 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 14:14

Mardin'de "2. Uluslararası Film Festivali" büyük bir heyecanla başladı. Sunuculuğunu oyuncu Wilma Elles'in yaptığı törende çok çarpıcı mesajlar verildi.

"BİRÇOK ÜNLÜ MARDİN'E GELİYOR, FAKAT HALKLA BULUŞAMIYOR"

Törende konuşan festival başkanı Zeki Sincar, gençleri sinemaya yönlendirmek istediklerini belirtti. Daha çok film çekilmesini ve daha fazla yönetmenin ortaya çıkmasını istediklerini belirten Sincar, "Birçok ünlü Mardin'e geliyor, fakat halkla buluşamıyor. Biz halkla buluşturmak istiyoruz. Mardinliyim ve Mardin'e hizmet etmek istiyorum. Bu kente bir borcum olduğunu düşünüyorum" dedi.

670'E YAKIN KISA FİLM BAŞVURUSU YAPILDI

Festival kapsamında kısa film yarışması da düzenlediklerini anlatan Sincar, 670'e yakın kısa film başvurusu yapıldığını aktardı.

"Yapılan değerlendirmeler sonucu 15 filme düştü. Bunlardan 3 filmimiz kazanmış olacak." diyen Sincar, kazanan filmler için para ödülü verileceğini belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ FİLM FESTİVALİMİZİN GAZZE'YE ADANMASI FİKRİ VAR"

AK Parti MKYK üyesi ve festivalin onursal başkanı Orhan Miroğlu da Kültür ve Turizm Bakanlığının bu tür etkinliklere önem vermesini çok değerli bulduklarını söyledi. Miroğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki film festivalimizin Gazze'ye adanması fikri var. Bunun hem sinemamıza hem sanat hayatımıza hem de Türkiyemize çok yakışacağını düşünüyorum. Bu soykırımı dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için sinemacılarımızın, sanatçılarımızın bilhassa Filistinli sanatçılarımızın yaptığı filmlere de tanığız. Sanat ve sinema demişken iki hedefimiz olsun; birincisi kültür yolu festivaline Mardin'in dahil edilmesi, ikincisi de önümüzdeki festivalimizin konusunun Gazze olması."