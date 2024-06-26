Medya, kültür sanat ve turizm buluşmaları Kars’ta başlıyor

26 Haziran 2024 14:34 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:45

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında ilk durağın Kars olacağını söyledi.

Belirlenen proje dahilinde serhat şehirlerimizden Kars’ın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan “Ani Ören Yeri” ile keşfe başlayacaklarını dile getiren İbrahim Gökdemir; Kars’ın 44 kilometre doğusunda Ocaklı köyü bitişiğinde bulunan, İpek Yolu üstündeki 100 bin nüfuslu Krallar Diyarı olan ve çağlar boyu farklı uygarlıklara beşiklik eden “Ani Ören Yeri’ni” yerinde inceleme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

İbrahim Gökdemir; Kars’ın köklü tarihindeki en hazin öykülerinden biri olan Sarıkamış Harekâtı'na dikkat çekerek; Rus işgalinden kurtulmak için başlatılan harekât sırasında Allahuekber Dağlarında donarak ölen, 90 bine yakın Osmanlı askerinin acısının yüzyılı aşkın bir kültürel mirasa dönüştüğü Kars’ta Sarıkamış Şehitliğinin ziyaretinin unutulmaz anlardan olacağını dile getirdi. Sarıkamış Şehitliği’nde tarihin izlerini takip etmenin Kars gezisini sıradan bir seyahat olmaktan çok daha öteye taşıyacağını söyleyen Gökdemir, böylece sadece mekânda değil zamanda da yolculuğa çıkma deneyimi yaşayacaklarının altını çizerek; Sarıkamış Şehitliği’nin de ziyaret edileceğinin bilgisini verdi.

Kars’ta daha pek çok tarihi ve kültürel değer taşıyan mekanların yerinde inceleme şansının olacağı gezi programına Ardahan ve ardından Tokat ile her anı keşif dolu yolculukla devam edeceklerini aktardı.

PROJE GELENEKSEL HALE GELDİ

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir; 5 yıldır geleneksel hale gelen proje kapsamında Kültür Sanat Muhabirleri Derneği bugüne kadar 50’ye yakın ilde 600’e yakın kültür sanat muhabirini bir araya getirdiğini ifade etti. Kültür sanat muhabirlerini tek çatı altında toplayan Türkiye’nin alanındaki tek dernek olduğunu dile getiren İbrahim Gökdemir, kültür ve sanat faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Gökdemir; Kültürel faaliyetlerimize gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı; Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, programa dahil olan tüm basın mensuplarının ulaşım sponsorluğunu üstlenen iş insanı Ünsal Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal’a, Kars Valisi Ziya Polat’a, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç’a, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürlerini iletti.