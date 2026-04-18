Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Milli Saraylar Başkanlığı'na Avrupa'dan davet! Torino Zirvesi'nde "Yılın Konuğu" olacak

Milli Saraylar Başkanlığı, Avrupa'nın en prestijli kültürel miras ağlarından biri olan Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin Torino'da düzenlenecek 25. Genel Kurul Toplantısı'na yılın konuğu olarak davet edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 18:41

Milli Saraylar Başkanlığı'na Avrupa'dan önemli bir davet geldi. Başkanlık, İtalya'nın kentinde düzenlenecek Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin 25. Genel Kurul Toplantısı'na yılın konuğu olarak davet edildi.

HABERİN ÖZETİ

Milli Saraylar Başkanlığı'na Avrupa'dan davet! Torino Zirvesi'nde "Yılın Konuğu" olacak

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Milli Saraylar Başkanlığı, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin 25. Genel Kurul Toplantısı'na yılın konuğu olarak davet edildi.
Toplantı, 20-22 Nisan tarihleri arasında Torino'daki La Venaria Reale'de gerçekleştirilecek.
Milli Saraylar, Türkiye'nin saray müze yönetiminde uyguladığı tek çatı modeli ve kapsamlı restorasyon çalışmaları hakkında bir sunum yapacak.
Sunumda, Topkapı, Yıldız ve Edirne saraylarının aynı çatı altında toplanmasıyla oluşan yönetim modeli ve devam eden restorasyon projeleri ele alınacak.
Edirne Sarayı'ndaki ihya çalışmaları da sunumun önemli başlıklarından biri olacak.
Milli Saraylar heyeti, Milano'da kültürel sektör temsilcileriyle görüşmeler yapacak ve Torino'da UNESCO Dünya Mirası listesindeki yapılar hakkında teknik incelemelerde bulunacak.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, zirvede Türkiye'nin saray müze yönetiminde uyguladığı tek çatı modeli ile kapsamlı çalışmaları ele alınacak.

20-22 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK

Geçen yıl Madrid'de Patrimonio Nacional ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından birlik, bu yıl 20-22 Nisan'da Torino'daki La Venaria Reale'de bir araya gelecek.

Temelleri 1996'da atılan ve merkezi Versay Sarayı'nda bulunan Avrupa Kraliyet Konutları Birliği, Avrupa'nın önde gelen saray müze kurumlarını ortak bir platformda buluşturan üst düzey bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Versay Sarayı, Patrimonio Nacional, Schönbrunn Sarayı, Prusya Sarayları ve Bahçeleri Vakfı ile Historic Royal Palaces gibi dünya kültür mirasının önde gelen kurumlarını bünyesinde barındıran birlik, 100'ü aşkın saray müzeyi ve bu alanda görev yapan geniş bir uzman topluluğunu temsil ediyor.

Birlik, restorasyon, konservasyon ve çağdaş müzecilik uygulamaları alanlarında bilgi paylaşımı ve ortak projeler geliştirerek tarihi mekanların korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.

BAŞKANLIK KAPSAMLI BİR SUNUM YAPACAK

Milli Saraylar heyetinin Torino zirvesine katılımı, birlik yönetim kurulu adına Dr. Christophe Leribault tarafından iletilen özel davet üzerine gerçekleşiyor.

Versay Sarayı'nın eski başkanı ve Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin önceki dönem başkanı olan Leribault'un bu daveti, Milli Sarayların uluslararası alandaki görünürlüğünün ve kurumsal kapasitesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu kapsamda Milli Saraylar, zirvede katılımcı olmanın ötesinde kurumsal deneyimini paylaşan ve uluslararası diyaloga katkı sunan bir aktör olarak yer alacak.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız başkanlığındaki heyet, genel kurul oturumlarında birlik üyelerine yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.

Sunumda, 2018 yılında Milli Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla başlayan yeni yönetim süreci ele alınacak.

Topkapı, Yıldız ve Edirne saraylarının aynı çatı altında toplanmasıyla ortaya çıkan yönetim modeli kurumsal koordinasyon, koruma politikaları ve bilimsel çalışmalar açısından sağladığı avantajlarla birlikte aktarılacak. Ayrıca devam eden restorasyon projeleri, Topkapı Sarayı'nın Darphane yerleşkesinde planlanan müze kompleksleri, modern depo sistemleri ve araştırma merkezleri de kurumsal vizyonun bir parçası olarak paylaşılacak.

EDİRNE SARAYI'NDAKİ İHYA ÇALIŞMALARI PAYLAŞILACAK

Sunumun önemli başlıklarından birini de Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya çalışmaları oluşturacak. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından büyük ölçüde tahrip olan ve uzun yıllar ihmal edilen Saray-ı Cedid-i Amire, 2022'de Milli Saraylar bünyesine katılmasıyla birlikte kapsamlı bir arkeolojik kazı ve restorasyon sürecine girdi.

Milli Saraylar Başkanlığı'na Avrupa'dan davet! Torino Zirvesi'nde "Yılın Konuğu" olacak

Osmanlı'nın önemli yönetim merkezlerinden biri olan bu yapının yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar, Avrupa'daki saray müze yöneticileriyle ayrıntılı biçimde paylaşılacak.

Topkapı Sarayı'nda düzenlenen "21. Yüzyılda Saray Müzeleri" sempozyumu ile Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız saraylarında gerçekleştirilen "Milli Sarayların Yüzyılı" uluslararası buluşması, bu sürecin önemli kilometre taşları arasında yer alıyor.

Milli Saraylar heyeti, İtalya programı kapsamında Milano'da kültürel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Torino'da ise La Venaria Reale, Torino Kraliyet Sarayı ve Stupinigi Av Köşkü gibi UNESCO Dünya Mirası listesindeki yapılarda teknik incelemelerde bulunarak sürdürülebilir işbirliği imkanlarını değerlendirecek.

ETİKETLER
#restorasyon
#torino
#Milli Saraylar
#Avrupa Kraliyet Konutları Birliği
#Saray Müzeleri
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.