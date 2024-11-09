Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İstanbul Hava Müzesi ücretsiz gezilebilecek

09 Kasım 2024 19:37 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 20:15

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Hava Müzesi'nin özel sergi nedeniyle ücretsiz gezilebileceğini duyurdu. 10 Kasım'a özel tüm ziyaretçilere açık olacak.

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'a özel sergiyi duyurdu. Atatürk'ün fotoğrafları sergisini gezmek isteyenler İstanbul Hava Müzesi'ni de ücretsiz gezebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nde Atatürk fotoğrafları sergisinin ziyarete açıldığı ve müze girişlerinin 10 Kasım'da tüm ziyaretçiler için ücretsiz olduğu açıklandı.