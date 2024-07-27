Napoli kıyılarında bulundu! Tarihe ışık tutan keşif: Roma dönemine ait

27 Temmuz 2024 16:34 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 16:42

Mars keşif aracı, 'Kızıl Gezegen'de olmaması gereken' bir şeyi yanlışlıkla buldu

Mars keşif aracı, 'Kızıl Gezegen'de olmaması gereken' bir şeyi yanlışlıkla buldu

İtalya Kültür Bakanlığı'na bağlı Campi Flegrei Arkeoloji Parkı'nın salı günü yayınladığı Facebook paylaşımına göre, şu anda su altında bulunan mermer zemin, başlangıçta denize bakan bir konutun "protiro"sunda, yani süslü verandasında bulunuyordu.

Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde popüler olan ve Julius Sezar ile İmparator Nero'nun evlerinin bulunduğu antik kaplıca kenti Baiae'de inşa edilen villa, "bradisisizm" adı verilen jeolojik bir olay sonucu sular altında kalan bir arazinin parçası.

BAZI BÖLÜMLERİ ÇIKARILIP TEMİZLENDİ

Bu olayda zemin, yüzeyin altındaki basınçtan dolayı yükselir veya bu durumda olduğu gibi alçalır.

Mozaik bulunduktan sonra tabanın daha büyük bir kısmının ortaya çıkarılıp onarılması için su altı çalışmaları devam ederken, bazı bölümler de çıkarılıp karada temizlendi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Napoli Belediye Başkanı Josi Gerardo Della Ragione, Facebook'ta yaptığı paylaşımda bulguyu "muazzam" olarak nitelendirdi.

Bölge popüler bir dalış noktasına dönüşürken, su altındaki kalıntıları görme fırsatı sunuyor.

Arkeologlar sular altındaki kentten olabildiğinde eser kurtarmak adına yıllardır çalışmalar yürütüyor.