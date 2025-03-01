Ne Zha 2 rekorları kırdı! İlk 7 film arasına girdi

"Ne Zha 2" tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan ilk 7 filmi arasına girdi. Ne Zha 2, Çin’de 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak "en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi" olmuştu. İşte detaylar..

Bir Çin edebiyat klasiğinden uyarlanan fantezi türündeki animasyon filmi "Ne Zha 2" gişedeki başarısıyla tüm zamanların en çok hasılat elde eden ilk 7 filminden biri oldu. Xinhua'nın haberine göre, sinema bileti satış platformu Maoyan'ın verilerine göre, filmin gişe hasılatı, ön satışlar dahil, 14,2 milyar yuana (1,98 milyar dolar) ulaştı.

7. FİLM OLDU

Ne Zha 2, böylece 2021 yapımı "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok"u geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 7. filmi oldu. 16. yüzyılda kaleme alınan "Fıngşın Yanyi (Tanrıların Tayini)" adlı klasik romanın bir uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi, Çin Budizmi'ndeki "Ne Zha" (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının çocukluk serüvenlerini anlatıyor.

Eleştirmenler, 2019'da seyirciyle buluşan ilk filmin devamı niteliğindeki "Ne Zha 2"nin, kökleri Çin folklorunda bulunan bir hikayeyi, aksiyon, mizah ve romantizmle birleştirerek başarılı bir seyirlik ortaya koyduğunu belirtirken film izleyicilerden büyük ilgi görüyor.

ÇİN'İN "EN FAZLA İZLENEN" VE "EN FAZLA GİŞE HASILATI YAPAN" FİLMİ

Ne Zha 2, 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak "en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi" olmuştu. Film, önceki gişe rekortmeni, 2021 yapımı "Çangcin Gölü Muharebesi"ni geride bırakmıştı.

7 Şubat'ta 6 milyar 790 milyon yuan (947 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşan film, 2015 yapımı "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" filminin ABD'deki gişe hasılatını geride bırakarak "tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film" olarak kayıtlara geçmişti. Film, 8 Şubat'ta 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak, bu eşiği aşabilen ilk Hollywood dışı yapım olmuştu.

İzleyici sayısı 10 Şubat'ta 160 milyonu aşan Ne Zha 2, 159 milyon kişinin izlediği 2017 yapımı "Kurt Savaşçısı 2" filmini geride bırakarak, Çin'de "tüm zamanların en fazla izlenen filmi" ünvanını kazanmıştı.

“EN FAZLA GİŞE HASILATI YAPAN ANİMASYON FİLMİ”

Ne Zha 2, 17 Şubat'ta, vizyona girişinin 20'nci gününde, 2019 yapımı "Aslan Kral"ı geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 10. filmi olmuştu. Gişe hasılatında dünya çapında Çin'den ve Asya'dan ilk 10'a girebilen ilk yapım olan Ne Zha 2, 18 Şubat'ta, vizyonda üçüncü haftasını tamamlarken, 2024 yapımı "Ters Yüz 2"yi geride bırakarak, "dünya çapında en fazla gişe hasılatı yapan animasyon filmi" olarak kayıtlara geçmişti.