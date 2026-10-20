13. Necip Fazıl Ödülleri Açıklandı

M. Fatih Andı, Turan Karataş, Mehmet Narlı, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar’dan oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda ödüle layık görülen isimler açıklandı. Ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

13. NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Adem Turan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Zeki Bulduk

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Kemal Sayar

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hümeyra Yabar

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Onur Bayrak

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: William C. Chittick

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Gökhan Akçiçek

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Murat Salim Tokaç

Necip Fazıl Saygı Ödülü: İhsan Süreyya Sırma

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2026 / ÖDÜL GEREKÇELERİ

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Adem Turan

Temiz ve incelikli şiir dili, zengin tematik açılımı, Müslüman coğrafyanın meselelerine uzanma gayreti, Türk şiirine verdiği kapsayıcı emek ve ortaya koyduğu yenilikçi çabalar sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Zeki Bulduk

Roman ve hikâyelerinde Anadolu’nun ve İslam coğrafyasının renklerini, meselelerini ve şahsiyetlerini içeriden ve şairane bir üslupla, zengin ve işlenmiş bir Türkçe ile dile getirmesi sebebiyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Kemal Sayar

Psikiyatri alanında yaptığı çalışmalar, fikrî katkıları, edebiyatın ve geleneksel birikimin imkânlarıyla günümüz psikiyatrisine getirdiği yeni bakış açıları ve oluşturduğu zengin eser birikimi nedeniyle Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hümeyra Yabar

İnsanın çok katmanlı gerçekliğini derinlemesine ele alması, günümüz anlatım tekniklerini geleneksel yöntemlerle harmanlayan eserler ortaya koyması sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Onur Bayrak

Şahsî duyarlılığını toplumsal temalarla birleştiren özgün üslubu, tasavvurlarındaki derinlik, dil ve ritim konusundaki bilinçli tercihleri ve gündelik hayatın inceliklerini estetik bir anlatımla sunması sebebiyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: William C. Chittick

İslam düşüncesi, tasavvuf ve irfan geleneği üzerine yaptığı çalışmalarla Doğu ve Batı arasında entelektüel bir köprü kurması, İbnü'l-Arabî ve Mevlânâ üzerine araştırmalarıyla İslam medeniyetinin düşünce mirasını dünyaya tanıtması ve kültürler arası fikrî etkileşime katkı sağlaması sebebiyle Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Gökhan Akçiçek

Şiirlerinde Türkçenin anlatım gücünü ve çocuk dünyasının duyarlılığını bir araya getirmesi, yalın ve akıcı diliyle çocukların hayal gücünü ve üretkenliğini desteklemesi, onların edebiyatla güçlü bir bağ kurmalarına katkı sağlaması sebebiyle Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Murat Salim Tokaç

Türk mûsikîsinin köklü icra geleneğini yaşatıp gelecek kuşaklara aktarması, ney ve tanbur icracılığındaki sanatsal yetkinliği, akademik ve kurumsal çalışmalarıyla mûsikîmizin ulusal ve uluslararası alandaki temsiline sunduğu çok yönlü katkılar sebebiyle Necip Fazıl Müzik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl Saygı Ödülü: İhsan Süreyya Sırma

İslam tarihi üzerine yarım asrı aşan çalışmalarıyla Türkiye’de tarih bilincinin oluşmasına katkı sağlaması, İslam tarihini bütüncül ve sahih bir bakış açısıyla ele alması ve yıllarını ilmî çalışmalara adaması sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülmüştür.