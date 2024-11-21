Osman Hamdi Bey'in en özel tablolarından biri evine geri dönüyor: Paris'te satıldı

21 Kasım 2024 18:04 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 18:07

Osman Hamdi Bey'in en özel çalışmalarından biri olan “Bursa Ulu Camii Önü” isimli tablosu evine geri dönüyor. Kaplumbağ Terbiyecisi eserinin ünlü ressamı ve arkeolog Osman Hamdi Bey'in eseri Paris'te açık artırmaya çıktı.

Osman Hamdi Bey'in 1879 tarihli “Bursa Ulu Camii Önü” isimli tablosu Türkiye'den bir isme satıldı. Türk resim tarihinin en önemli isimlerinden olan Osman Hamdi Bey'in eseri Paris​'te açık artırma​ sonucu alıcısını buldu.

BURSA ULU CAMİ ÖNÜ TABLOSU TÜRKİYE'DEN BİR İSME SATILDI

Türk resim sanatının en önemli eserlerinden olan Kaplumbağ Terbiyecisi adlı ünlü eserin sahibi Osman Hamdi Bey'in tablosu Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıktı. Hamdi Bey'in 1879 tarihli “Bursa Ulu Cami Önü” adlı tablosu müzayedede 571 bin 500 euroya alıcı buldu.

TELEFONLA KATILDI

Tablonun Türkiye'de madencilik şirketi bulunan bir kişi tarafından telefon görüşmesi üzerinden satın alındığı açıklandı.

Osman Hamdi Bey’in yağlıboyadan 60x42 santimetre ebadındaki eseri sanatçının özgün tarzının en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor.