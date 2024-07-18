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Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor! 100 yıldır kapalıydı! İlk kez halka açılacak

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:45
Osmanlı&#039;nın son sarayı geri dönüyor! 100 yıldır kapalıydı! İlk kez halka açılacak

Osmanlı İmparatorluğu'nun son sarayı olan İstanbul'daki Yıldız Sarayı'nda 5 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Sarayın kapıları ilk kez, müze olarak vatandaşlara açılacak.

Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, 19 Temmuz'da ziyarete açılacak.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor! 100 yıldır kapalıydı ilk kez halka açılacak - 1. Resim

Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı kompleksinin yenilenme sürecinin ardından açılacak.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor! 100 yıldır kapalıydı ilk kez halka açılacak - 2. Resim

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nda "Büyük Mabeyn Köşkü" (fotoğrafta), "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor! 100 yıldır kapalıydı ilk kez halka açılacak - 3. Resim

Köşkler, yönetim ve koruma yapılarıyla parklar bütününden oluşan Yıldız Sarayı, Sultan II. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirilmesiyle önemini yitirdi.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor! 100 yıldır kapalıydı ilk kez halka açılacak - 4. Resim

Son Osmanlı padişahı Sultan VI. Mehmed Vahdeddin döneminde de bir süre kullanılan saray, 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla kapılarını tümüyle dış dünyaya kapattı.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor! 100 yıldır kapalıydı ilk kez halka açılacak - 5. Resim

2018'DE MİLLİ SARAYLARA DEVREDİLDİ

Yıldız Sarayı, 1924'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi ve 1946'dan itibaren uzunca dönem "Harp Akademileri" olarak kullanıldı. Kültür Bakanlığı çatısı altında 1978'de hizmet veren kompleks, 2015'te Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Milli Saraylara 2018'de devredilen saray, aynı yıl restorasyona alındı.

Osmanlı'nın son sarayı geri dönüyor! 100 yıldır kapalıydı ilk kez halka açılacak - 6. Resim

Beşiktaş'ın Yıldız tepesinde yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alana kurulan Yıldız Sarayı kompleksi, pazartesi dışında her gün ziyarete açık olacak.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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