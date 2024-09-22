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Osmanlı'ya ait gemi kazısında çok önemli keşif! Yeniçeri silahları ortaya çıkarıldı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Eylül 2024 12:00 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 12:56

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Kızlan Osmanlı Batığı kazı çalışmalarında, Osmanlı'ya ait olduğu anlaşılan önemli buluntulara ulaşıldı. Çalışmalarda yeniçerilere ait silahlar ortaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça​ ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı​ Batığı kazı çalışmalarında, geminin kimliğini ve battığı dönemi aydınlatan önemli buluntulara ulaşıldı. Çalışmalarda ortaya çıkarılan yeniçerilere ait tam 14 tüfek, yaklaşık 2 bin 500 kurşun misket ve patlamış top gülleleri, geminin çatışmaya girdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, Çin'in İslam pazarları için ürettiği düşünülen mavi boyalı porselen kase setleri, geminin özel bir görev veya diplomatik bir misyon taşıdığına işaret ediyor.

Osmanlı'ya ait gemi kazısında ortaya çıktı! Yeniçeri silahları ortaya çıkarıldı - 1. Resim

Porselenlerin paketlenmiş halde bulunması, hediyelik eşyalar olarak gemide taşındığını düşündürüyor. Gemi personeline ve askerlere ait olduğu tahmin edilen pipo, şimşir taraklar, bakır kaplar, seramik testiler ve küpler de kazı alanında gün yüzüne çıkarıldı. Özellikle Tunus, Djerba bölgesi üretimi seramiklerin varlığı, geminin çıkış noktasının Kuzey Afrika olabileceğini gösteriyor.

Osmanlı'ya ait gemi kazısında ortaya çıktı! Yeniçeri silahları ortaya çıkarıldı - 2. Resim

Kızlan Batığı, Türkiye​ karasularında ilk defa yeniçeri askerlerinin yer aldığı bir Osmanlı gemisine ait kalıntıların ortaya çıkarıldığı kazı olarak tarihe geçti. Geminin sancak bordasından ahşap parçalar gün yüzüne çıkarılırken, yapım tekniğine dair önemli bilgilere de ulaşıldı. Tüm bulgular, geminin 17'nci yüzyılın ikinci yarısında, bir mücadele sonrasında battığını işaret ediyor. Mavi Miras Projesi kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi (SUDEMER) tarafından yürütülen kazı çalışmalarının 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Osmanlı'ya ait gemi kazısında ortaya çıktı! Yeniçeri silahları ortaya çıkarıldı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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