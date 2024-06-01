Tgrt Haber
Haberler>Kültür - Sanat>Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
01 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 12:17
Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu

20 yıl önce restorasyon çalışmaları yapılan Antalya'daki Osmanlı Konağı'nın her yerinden tarihin farklı bir katmanı çıktı. Turistlerin ilgi odağında olan otelin her adımı adeta müze gibi. Her bir yerinde Osmanlı, Bizans ve Antik çağlara ait önemli eserlere rastlandı.

Türkiye'nin hem turizmini hem de tarihini yansıtan Osmanlı Konağı, 2004 yılında otel olarak açıldı. Ancak 20 yıldır otel restorasyon yapılıyor. Çalışmalar sırasında otele sık sık arkeologlar gelerek ortaya çıkan eserlerin değerlerine ve tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

OSMANLI, BİZANS VE ANTİK ÇAĞ KALINTILARIYLA DOLU

Oda tv'de yer alan haberde; Antalya'da bulunan otel adeta turizmin bel kemiği olarak görülüyor. Çünkü bazı ziyaretçiler oteli gezip Osmanlı, Bizans ve Antik çağlardan kalan kalıntıları inceliyor.

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu - 1. Resim

287 eserin bulunduğu ve sergilendiği otelin görünüşü de bozulmadı. Kazı çalışmalarının 2019 yılından tamamlanması akabinde otel yaklaşık 2 yıldır ziyaretçi akımına uğruyor. 

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu - 2. Resim

OTEL DEĞİL MÜZE!

Evin iç kısımlarındaki tüm alanlar açıldı. İç kısmı adeta Osmanlı Saraylarını yansıtıyor. İşlemeler ve malzemeler yakın Osmanlı'nın tüm izlerini gözler önüne sürüyor.

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu - 3. Resim

Milattan Önceki yıllardan kalan taşlar ve kalıntılara ise hiç dokunulmadan cam çerçeveler yapıldı. Antalya'da yaşamın başlaması Bergama Krallığına kadar uzanıyor. 

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu - 4. Resim

Otelin bahçesinde milattan öncesine ait yapılan bir aslan heykelinin pençesi misafirleri karşılıyor. 

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu - 5. Resim

Türkiye'nin ikinci zengin ailesi olarak bilinene Kıraç ailesi tarafından tüm bu çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu - 6. Resim

Turizme katkı sağlaması için çalışan Kıraç ailesi ayrıca dikkat çekici ve dünya da bir ilki temsil eden otelin kapılarını açtı. 

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu - 7. Resim

Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu - 8. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...