Otel değil müze! Osmanlı, Bizans ve Antik çağ kalıntılarıyla dolu

01 Haziran 2024 12:16 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 12:17

Türkiye'nin hem turizmini hem de tarihini yansıtan Osmanlı Konağı, 2004 yılında otel olarak açıldı. Ancak 20 yıldır otel restorasyon yapılıyor. Çalışmalar sırasında otele sık sık arkeologlar gelerek ortaya çıkan eserlerin değerlerine ve tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

OSMANLI, BİZANS VE ANTİK ÇAĞ KALINTILARIYLA DOLU

Oda tv'de yer alan haberde; Antalya'da bulunan otel adeta turizmin bel kemiği olarak görülüyor. Çünkü bazı ziyaretçiler oteli gezip Osmanlı, Bizans ve Antik çağlardan kalan kalıntıları inceliyor.

287 eserin bulunduğu ve sergilendiği otelin görünüşü de bozulmadı. Kazı çalışmalarının 2019 yılından tamamlanması akabinde otel yaklaşık 2 yıldır ziyaretçi akımına uğruyor.

OTEL DEĞİL MÜZE!

Evin iç kısımlarındaki tüm alanlar açıldı. İç kısmı adeta Osmanlı Saraylarını yansıtıyor. İşlemeler ve malzemeler yakın Osmanlı'nın tüm izlerini gözler önüne sürüyor.

Milattan Önceki yıllardan kalan taşlar ve kalıntılara ise hiç dokunulmadan cam çerçeveler yapıldı. Antalya'da yaşamın başlaması Bergama Krallığına kadar uzanıyor.

Otelin bahçesinde milattan öncesine ait yapılan bir aslan heykelinin pençesi misafirleri karşılıyor.

Türkiye'nin ikinci zengin ailesi olarak bilinene Kıraç ailesi tarafından tüm bu çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Turizme katkı sağlaması için çalışan Kıraç ailesi ayrıca dikkat çekici ve dünya da bir ilki temsil eden otelin kapılarını açtı.