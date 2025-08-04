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Kültür - Sanat
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 | Murat Makas

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te tarihi keşif! Görüntüler çıktı, herkes şoke oldu

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te rarihi keşif ortaya çıkarıldı. Roma dönemine ait bulguların görüntüleri yayınlandı. Çıkan figürler herkesi şoke etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:48

’nin birçok ilinde tarihe ışık tutacak keşifler yoğun arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkarılıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türk topraklarında Roma dönemine ait bir eser daha keşfedildi.

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te tarihi keşif! Görüntüler çıktı, herkes şoke oldu

PAPA ZİYARET EDECEK

4 medeniyete başkentlik yapmış ve yeni Papa’nın ziyaret edeceğini açıklandığı tarihi kent dünya gündeminde olmaya devam ederken, İznik Müze Müdürlüğü Roma dönemine ait yeni mezar, üzerinde yılan ve insan figürleri bulunan renkli keşfetti.

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te tarihi keşif! Görüntüler çıktı, herkes şoke oldu

İZNİK’TE TARİHİ KEŞİF

İznik Müze Müdürlüğü İznik Hisardere Nekropol alanında devam eden kazılarda 3 yeni mezar alanı ile birlikte bazilikaya ait mozaikli bölüm açığa çıkarıldı. Alanda Roma dönemine ait soylu bir ailenin mezarı ortaya çıkartıldı.

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te tarihi keşif! Görüntüler çıktı, herkes şoke oldu

DÜNYANIN TAKİP ETTİĞİ O BÖLGEDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Tarihi kent İznik’te 2014 yılı ocak ayında yapılan alt yapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan taban mozaiğinin bulunduğu alan hakkında kamulaştırılma kararı çıktı. Müze müdürlüğüne bağlı Arkeologlar kazı çalışmalarına başladı. Üzerinde erkek ve yılan figürü çıkan mozaik herkesi şok etti. Alanın Roma dönemine ait önemli bir generalin sarayı olabileceği düşünülüyor.

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te tarihi keşif! Görüntüler çıktı, herkes şoke oldu

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ETİKETLER
#türkiye
#arkeoloji
#roma dönemi
#mozaik
#İznik
#Tarihi Keşif
#Papa Ziyaretleri
#Kültür - Sanat
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