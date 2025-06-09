Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Papazlar peşinde ama Samsunlu usta satmıyor! Tam 160 yıllık: Sıfır otomobil parası verdiler

Samsun'da yaşayan demirci ustası İbrahim Germi'nin elinde 160 yıllık "Meryem Ana" işlemeli hanedan modeli bir demir kapı bulunuyor. Antikacı ve papazlar kapının peşine düşerek fiyat teklif ettiler. İbrahim Germi, kapıyla ilgili detayları açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 11:08

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarında çeşitli tarihi eserler gün yüzüne çıkıyor ve ustaların elinden geçiyor. Samsunlu demirci ustası 75 yaşındaki İbrahim Germi elinde tescilli tarihi eser olan 160 yıllık "Meryem Ana" işlemeli hanedan modeli bir demir kapı bulunduruyor.

Papazlar peşinde ama Samsunlu usta satmıyor! Tam 160 yıllık: Sıfır otomobil parası verdiler

SIFIR OTOMOBİL FİYATI VERDİLER

Ermeni ustalar tarafından birbirine geçme yöntemiyle kaynak kullanılmadan yapılmış kapıyı almak için birçok kişi girişimde bulundu ama Germi, kapıyı satmadı. Demirci Germi, dedesinden kalan tarihi eseri dükkanında muhafaza ediyor. Kilise papazı ve bazı tarihi eser meraklılarının kendisinden kapıyı istediğini ifade eden Germi, torunlarına bıraktığı en büyük mirasın 160 yıldır ailelerinde olan bu kapı olduğunu belirtti. 60 yıldır demircilik yapan İbrahim Germi kapıya sıfır otomobil fiyatı bile teklif ettiklerini söyledi.

Papazlar peşinde ama Samsunlu usta satmıyor! Tam 160 yıllık: Sıfır otomobil parası verdiler

PAPAZLAR VE ANTİKACILAR PEŞİNDE

Tarihi kapıların üzerindeki figürlerin ve kilit sistemlerinin ilk günkü gibi yeni ve çalışır durumda olduğunu vurgulayan Germi, "Karadeniz, Büyük Cami'nin duvarlarına vurduğu zaman bu demir kapılar, dedemden babama kalmıştı. Şimdi de babamdan bana kaldı. Bu kapıları antikacılar benden çok almak istediler. Bir de yazlıkları olanlar almak için çok teklif verdi. Bunları kapıyı vermedim, vermeyeceğim. Ben öldüğümde ise büyük ihtimal çocuklarım onu hurdacıya verirler. Bunların haricinde Samsun'daki kilisenin papazı da kapıyı almayı çok istedi. Papaz, ‘Bu kapı bize yakışır, ne istiyorsan verelim, kapıyı bize ver' diye ricada bulundu. Ben ise ‘yok' şeklinde cevap verdim. Kapıyı verirsem yurtdışı gezi de teklif ettiler. Kapıyı yurtdışında eyalete götürüp, parasını vermeyi de teklif ettiler ancak kabul etmedim" dedi.

Papazlar peşinde ama Samsunlu usta satmıyor! Tam 160 yıllık: Sıfır otomobil parası verdiler

Meryem Ana işlemi kapılar, yıllardır Germi'nin demirci dükkanında muhafaza ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
7 bin 500 yıllık mezar bulundu! Arkeologlar gördüklerine inanamadı
Kahramanmaraş'ta ilginç keşif! Roma döneminden kalma mozaik bulundu
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.