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Peri Bacalarında dünya klasında müzik ziyafeti: Bengü ve Buenos Aires Orkestrası kulakların pasını sildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ağustos 2024 05:07 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 05:09

Nevşehir’in büyülü atmosferinde, peribacalarının arasında Buenos Aires’in sıcak rüzgarları esti. Kültür Yolu Festivali’nin eşsiz ev sahipliğinde, Paşabağları’nda düzenlenen senfoni konseri, geceyi unutulmaz kıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir ayağı, Buenos Aires Orkestrası'nın büyüleyici senfonisiyle taçlandırıldı. Paşabağları'nın eşsiz doğal güzelliği içinde düzenlenen konser, hem görsel hem de işitsel bir şölen sunarken, festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. 

BUENOS AİRES ORKESTRASI SAHNE ALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 16 farklı şehirde organize edilen festivalin yedinci ayağı Nevşehir oldu. Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Paşabağları Ören Yeri'nde oluşturulan etkinlik alanında, konuklar Buenos Aires Orkestrası'nın senfoni konserini dinledi.

Peri Bacalarının altında dünya klasında müzik ziyafeti: Bengü ve Buenos Aires Orkestrası kulakların pasını sildi! - 1. Resim

Alanda ışıklandırılan peribacaları ve sıcak hava balonları geceye renk kattı. Festival kapsamında, Göreme beldesinde de şarkıcı Bengü sahne aldı.

Peri Bacalarının altında dünya klasında müzik ziyafeti: Bengü ve Buenos Aires Orkestrası kulakların pasını sildi! - 2. Resim

11 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında, konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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