Pink Martini konserinde Ekrem İmamoğlu sürprizi! Sahnede eşiyle şarkı söyledi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
22 Temmuz 2024 01:34 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 01:35
Harbiye'deki Pink Martini konserine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile sahneye çıktı. İmamoğlu çifti müzik grubuyla birlikte 'Aşkın Bahardı' şarkısını söyledi.
Dünyaca ünlü müzik grubu Pink Martini, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Türkiye'deki hayranları ile buluştu. Konsere çok sayıda kişi gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da dinleyiciler arasında yer aldı.
SAHNEDE "AŞKIN BAHARDI" ŞARKISINA EŞLİK ETTİLER
İmamoğlu çifti konserin bir bölümünde sahneye çıkarak grupla birlikte şarkı söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, 'Aşkın Bahardı' şarkısına eşlik etti.
Seyirciler, İmamoğlu çiftinin şarkı söylemesine alkışlarla destek verirken o anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: TGRT Haber