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Kültür - Sanat
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 | Yusuf Özgür Bülbül

PÖH’ten 42. yıla özel "Şehitler Treni" filmi: İlk şehit Yılmaz Mayuk'u canlandırdı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) 42. kuruluş yıl dönümünü özel bir filmle kutladı. "Şehitler Treni" adlı kısa filmde, PÖH'ün ilk şehidi Yılmaz Mayuk'u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandırdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 18:13

Polis Özel Harekat Başkanlığı'nın 42. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle çekilen "Şehitler Treni" isimli kısa filmde ilk şehit Yılmaz Mayuk'u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Başkanlığı 42. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 42 yıl boyunca vatanın her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla büyük fedakarlıklarla çalışan Polis Özel Harekat 42 yıldır dimdik görev yapıyor.

UNUTULMADILAR

Terörle mücadelede her zaman en ön saflarda yer alan kahramanlar bu uğurda nice şehitler verdi. Gücünü şehitlerinden alan Özel Harekat 42. yılında da ebediyete gönderdiği kahramanlarını unutmadı. 42. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Özel Harekat Başkanlığı tarafından "Şehitler Treni" adlı kısa film çalışması yapıldı.

TAKDİR TOPLADI

Kurulduğu günden bu yana verilen şehitlere değinilen kısa filmde Özel Harekatın ilk şehidi olan Yılmaz Mayuk'u Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı canlandırdı. Polis Özel Harekat Şehitleri için kamera karşısına geçen usta tiyatrocu "Şehitler Treni" isimli kısa filmde gösterdiği performans ile takdir topladı.

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İLK DEMİRYOLU HATTI HANGİSİDİR?
Osmanlı döneminde, Avrupa'da buhar gücünün demiryollarında kullanılmaya başlanmasından 26 yıl sonra 1856'da çelik ağlarla tanışıldı. Türk demiryolu serüveni, bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 162 yıl önce ilk demiryolu hattı olan 130 kilometrelik İzmir-Aydın hattına kazma vurulmasıyla başladı.
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