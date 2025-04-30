Pompeii’de 2000 yıllık keşif: Lavlar altından mutfak sırları çıktı

Napoli'de yüzyıllık tarih gün yüzüne çıkıyor. Roma antik kenti Pompeii'de yapılan kazılar soncunda patlamadan önceki antik resimler ortaya çıktı. Arkeolojik kazılar sonucu görünen görüntülerdeki çizimler ise lavlar altında kalan şehrin mutfak sırlarını ortaya çıkardı.

Pompeii’de bulunan fresk ile 2000 yıl öncesinin pizzasını görebildik. Arkeologlar bunun olmayacağını söylerken sebepleri de o dönemde İtalya'da domates olmaması olarak gösterildi.

Lavlar altında kalan şehirde kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkan fresklerde yer alan çizimler ise Pompeii’de 2000 yıllık mutfak kültürünü yansıttı.

LAVLAR ALTINDA KALAN POMPEİİ’DE SON AKŞAM YEMEĞİ

İtalya'nın kısmi özerk bölgesi Campania'da Napoli yakınlarında olan ve kısmen gömülü olan antik Roma kentinde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda o döneme ait birçok kalıntıya rastlanıldı.

Yapılan kazılar sonucunda 2000 yıllık freskler gün yüzüne çıktı. Yer alan çizimlerdeki yiyecek görselleri ise o dönemin yiyeceklerini göz önüne sundu.

Arkeologlar tarafından yapılan kazılarda Pompeii'de 2000 yıllık bir pizza görüntüsü görülüyor. Uzun süren araştırmalar sonucunda arkeologlar o dönemlerde İtalya'da domates yetiştirilmemesi sebebiyle görseldekilerin pizza olmadığını savunuyor.

Çizimde yer alana göre hamurun üzerine sebzeler, etler ve birkaç malzeme daha vardı. Fakat pizzanın ana malzemesi olan domates görünmüyordu. Bu da geçmişi araştıranların dikkatini çekti.

POMPEİİ'DE YÜZYILLIK SOKAK DÜKKANI

Pompeii'de yaşanan felaket sonrasında lavlar arasında kalan kısmen gömüşü olan bölgelerde kazılar gerçekleşti.

İki sokak arasında yer alan dükkanın kalıntıları da dikkatleri üzerine çekti. Dükkanın etrafında çevrili olan freskler ise o dönemde neler yendiğine ve satıldığına dair fikir oluşturdu. Termopolium yani sıcak içecek dükkanının kalıntıları gün yüzüne çıkarken etrafındaki freskler de ilgi çekti.

Kısmen gömülü olan tezgah deliklerinde olan toprak kavanozların içerisinde 2000 yıllık tarih ortaya çıktı. Dükkandaki fresklerde o dönemde satılan yiyecek ve içeceklerin izlerine rastlandı. Tavuk ve ördeklerin yer aldığı fresklerden yola çıkarak o dönemde bunların tüketildiği ve satıldığı tahmin edildi.

Bronz su kapları, kavanoz ve birçok amfora bu alanda yer alıyordu.

ANTİK KENTTE TERMAL BANYO BULUNDU

Pompei Arkeolojik Kenti tarafından yapılan açıklamaya göre Vezüv Yanardağı'nın patlamasından sonra toprak altında kalan büyük bir termal banyo kompleksi bulundu.

Regio IX bölgesinin 10. bloğunda bulunan kazıda çıkan termal banyo dünyanın gündemine yerleşti. Termal banyonun yemek salonuna bağlandığı da ortaya çıktı. Napoli yakınlarındaki Pompei binlerce kişi tarafından ziyaret edilmeye devam ederken çeşitli kazılar da sürüyor.