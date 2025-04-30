Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Pompeii’de 2000 yıllık keşif: Lavlar altından mutfak sırları çıktı

Napoli'de yüzyıllık tarih gün yüzüne çıkıyor. Roma antik kenti Pompeii'de yapılan kazılar soncunda patlamadan önceki antik resimler ortaya çıktı. Arkeolojik kazılar sonucu görünen görüntülerdeki çizimler ise lavlar altında kalan şehrin mutfak sırlarını ortaya çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pompeii’de 2000 yıllık keşif: Lavlar altından mutfak sırları çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 10:00

Pompeii’de bulunan fresk ile 2000 yıl öncesinin pizzasını görebildik. Arkeologlar bunun olmayacağını söylerken sebepleri de o dönemde İtalya'da domates olmaması olarak gösterildi.

Lavlar altında kalan şehirde kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkan fresklerde yer alan çizimler ise Pompeii’de 2000 yıllık mutfak kültürünü yansıttı.

LAVLAR ALTINDA KALAN POMPEİİ’DE SON AKŞAM YEMEĞİ

İtalya'nın kısmi özerk bölgesi Campania'da Napoli yakınlarında olan ve kısmen gömülü olan antik Roma kentinde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda o döneme ait birçok kalıntıya rastlanıldı.

Yapılan kazılar sonucunda 2000 yıllık freskler gün yüzüne çıktı. Yer alan çizimlerdeki yiyecek görselleri ise o dönemin yiyeceklerini göz önüne sundu.

Pompeii’de 2000 yıllık keşif: Lavlar altından mutfak sırları çıktı

Arkeologlar tarafından yapılan kazılarda Pompeii'de 2000 yıllık bir pizza görüntüsü görülüyor. Uzun süren araştırmalar sonucunda arkeologlar o dönemlerde İtalya'da domates yetiştirilmemesi sebebiyle görseldekilerin pizza olmadığını savunuyor.

Çizimde yer alana göre hamurun üzerine sebzeler, etler ve birkaç malzeme daha vardı. Fakat pizzanın ana malzemesi olan domates görünmüyordu. Bu da geçmişi araştıranların dikkatini çekti.

Pompeii’de 2000 yıllık keşif: Lavlar altından mutfak sırları çıktı

POMPEİİ'DE YÜZYILLIK SOKAK DÜKKANI

Pompeii'de yaşanan felaket sonrasında lavlar arasında kalan kısmen gömüşü olan bölgelerde kazılar gerçekleşti.

İki sokak arasında yer alan dükkanın kalıntıları da dikkatleri üzerine çekti. Dükkanın etrafında çevrili olan freskler ise o dönemde neler yendiğine ve satıldığına dair fikir oluşturdu. Termopolium yani sıcak içecek dükkanının kalıntıları gün yüzüne çıkarken etrafındaki freskler de ilgi çekti.

Pompeii’de 2000 yıllık keşif: Lavlar altından mutfak sırları çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arkeoloji hayatını değiştirdi! 49 yaşında 11. yüzyıla ait bir hazine buldu

Kısmen gömülü olan tezgah deliklerinde olan toprak kavanozların içerisinde 2000 yıllık tarih ortaya çıktı. Dükkandaki fresklerde o dönemde satılan yiyecek ve içeceklerin izlerine rastlandı. Tavuk ve ördeklerin yer aldığı fresklerden yola çıkarak o dönemde bunların tüketildiği ve satıldığı tahmin edildi.

Bronz su kapları, kavanoz ve birçok amfora bu alanda yer alıyordu.

Pompeii’de 2000 yıllık keşif: Lavlar altından mutfak sırları çıktı

ANTİK KENTTE TERMAL BANYO BULUNDU

Pompei Arkeolojik Kenti tarafından yapılan açıklamaya göre Vezüv Yanardağı'nın patlamasından sonra toprak altında kalan büyük bir termal banyo kompleksi bulundu.
Regio IX bölgesinin 10. bloğunda bulunan kazıda çıkan termal banyo dünyanın gündemine yerleşti. Termal banyonun yemek salonuna bağlandığı da ortaya çıktı. Napoli yakınlarındaki Pompei binlerce kişi tarafından ziyaret edilmeye devam ederken çeşitli kazılar da sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kazılar 14 yıldır sürüyor: Kırıkkale'de Japon arkeolog başkanlığında önemli keşif
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.