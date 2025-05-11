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Kültür - Sanat
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Rektör çiğköfte yoğurup, öğrencilerle halay çekti!

Kütahya’da üniversite kampüsünde düzenlenen çiğ köfte etkinliğinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, gençlere kendi elleriyle hazırladığı çiğ köfteleri ikram ederken, onlarla birlikte halay çekti…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 23:09

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite kampüsünde düzenlenen çiğ köfte etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Kızıltoprak, yoğurduğu çiğ köfteleri öğrencilere kendi elleriyle ikram etti, ardından halay çekerek gençlerle keyifli anlar yaşadı.

Rektör çiğköfte yoğurup, öğrencilerle halay çekti!

“YOLUNUZ AÇIK, BAHTINIZ AÇIK OLSUN”

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi ve DPÜ Kilit Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, üniversitenin farklı şehirlerden gelen öğrencilerini bir araya getirerek kültürel kaynaşmaya katkı sağladı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilere hitaben, "Çok yaşayın. Hayat sizin, her şeyin, tüm güzellikler sizinle olsun. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.

Rektör çiğköfte yoğurup, öğrencilerle halay çekti!

“KÜTAHYA'YI DAHA YAKINDAN KEŞFETMELERİNE VESİLE OLUYOR”

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir ise yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin farklı kültürlerden geldiğine dikkat çekerek, "Bu etkinlikler, öğrencilerimizin birbirlerini daha iyi tanımasına ve Kütahya'yı daha yakından keşfetmelerine vesile oluyor. Onlar bizim evlatlarımız. Gittikleri her yerde Kütahya'mızı güzel anlatmalarını istiyoruz. Bu tür buluşmalar, birlikte yaşamanın önemini vurgulamak açısından çok değerli" diye konuştu.

Samimi ortamda geçen etkinlikte öğrenciler, hem eğlendi hem de farklı kültürel deneyimleri birlikte paylaşma fırsatı buldu.

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#Kültür - Sanat
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