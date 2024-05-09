Romanın yazarı filmden nefret etmişti... 27 yıllık gerilim gelmiş geçmiş en iyi film seçildi

09 May 2024 09:18 - Güncelleme : 09 May 2024 09:33

Film eleştirilerinin derlendiği sitelerden biri olan Rotten Tomatoes, geçtiğimiz günlerde Tüm Zamanların En İyi 300 Filmi listesini takipçileriyle paylaştı.

27 yıllık bir gerilim filmi olan Los Angeles Sırları (L.A. Confidential, listedeki onlarca klasik filmi geride bırakarak zirvedeki yerini aldı. Rotten Tomatoes'un Los Angeles Sırları'nı zirveye yerleştirmesi 'bir sürpriz' olarak nitelendirildi.

ROMANIN YAZARI FİLMDEN NEFRET ETMİŞ...

Curtis Hanson'ın 1997 yapımı neo-noir suç filmi Los Angeles Sırları, James Ellroy'un 1990 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı.

Film Rotten Tomatoes'un Tüm Zamanların En İyi 300 Filmi listesinde ilk sırada yer alırken romanın yazarı James Ellroy ise film ilk çıktığında adeta nefret etmişti...

LOS ANGELES SIRLARI (L.A. CONFİDENTİAL) FİLMİNİN KONUSU?

Hikaye; 1953 Los Angeles'ında geçiyor ve polis yolsuzluğu ile Hollywood'un ışıltılı dünyasının kesiştiği noktada Melekler Şehri'ni merkeze alıyor. 1950'lerin başında Los Angeles polisi, bir dizi yolsuzluk skandalının ardından umutsuzca imajını temizlemeye ve halkın güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Polisler, Los Angeles'ın köhne yeraltı dünyasında dolaşırken gangsterlerle, Hollywood yıldızlarıyla ve milyoner iş insanlarıyla karşılaşıyor. Kendileri de çoğu zaman takip ettikleri suçlular kadar kirli.

SIRALAMA NASIL BELİRLENDİ?

Rotten Tomatoes, yayınladığı listedeki sıralamayı belirlemek için titiz bir metodoloji kullandı. Hem sinema yazarları hem de izleyiciler tarafından büyük beğeni kazanan filmleri tek tek değerlendirildi. Bu seçimde, yapımların eleştirmenlerden aldığı yorum sayısı, izleyici puanı oylarının sayısı ve vizyon yılı gibi faktörler özellikle dikkate alındı.

KADRO YILDIZLARLA DOLU

Rotten Tomatoes'un belirlediği listede zirvede bulunan Los Angeles Sırları, En İyi Film de dahil olmak üzere 9 Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiş ve bunlardan iki tanesini kazanmıştı.

Filmin oyuncu kadrosunda ise; Kevin Spacey, James Cromwell, Russell Crowe, Kim Basinger ve Guy Pearce gibi yıldızlar yer alıyor.

İŞTE LİSTEDEKİ EN İYİ 10 FİLM

İşte Rotten Tomatoes'a göre tüm zamanların en iyi 10 filmi....