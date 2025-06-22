Sahneye yağmur yağdı! Samsun Kültür Yolu Festivali'nde tarihi ilk

Samsun Kültür Yolu Festivali’nde sahnelenen “Singin In The Rain / Yağmurda Şarkı” müzikali, hem teknik hem de sahneleme açısından Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir şova imza attı. Gerçek yağmur efektiyle desteklenen özel gösteri izleyenleri mest etti.

Samsun Kültür Yolu Festivali, Türkiye sahne sanatları tarihinde iz bırakacak bir gösteriyle perdelerini açtı. 21 Haziran'da Samsun Atatürk Kültür Merkezi’nde prömiyeri yapılan “Yağmurda Şarkı (Singin’ in the Rain)” müzikali, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği unutulmaz bir yapım olarak dikkat çekti. Sahnede gerçek yağmurun yağdırıldığı gösteri, teknik bir devrim niteliği taşıdı.

SADECE SAMSUN’DA SAHNELENDİ

Yüz altmış kişilik dev bir ekibin çalıştığı müzikal, sahne üzerinde yağmurun yağdırılmasıyla Türkiye’de bir ilke imza attı. Broadway klasiğinin yerli uyarlaması olan bu gösteri, yalnızca Samsun’a özel olarak iki kez sahnelendi ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

15 YILDA 63 PRÖMİYER, 147 TURNE

2009’da kurulan Samsun Devlet Opera ve Balesi, bugüne kadar 63 prömiyer ve 33 şehirde 147 turne gerçekleştirdi. Avrupa’dan Asya’ya uzanan turnelerde Türkiye’yi temsil eden ekip, bugüne dek 24 binden fazla öğrenciye ulaştı. Yüksek doluluk oranlarıyla her sezon ses getiren temsiller sunan kurum, kentin kültürel belleğinde sağlam bir yer edindi.

HOLLYWOOD RUHU SAMSUN'DA CAN BULDU

Aclan Büyüktürkoğlu’nun yönetmenliğini ve Türkçeye uyarlamasını üstlendiği müzikalin koreografisi Yunus Emre Örgüt’e ait. Sahne estetiği ise Tayfun Çebi (dekor), Gülnur Çağlayan Tuluk (kostüm), Oğuz Murat Yılmaz (ışık), Murat Turgut (video projeksiyon) ve Maria Chekriekchieva (koro düzenleme) gibi deneyimli isimlerin ortak imzasını taşıyor. Müzikalin senfonik düzenlemesi Kıvanç Tepe’ye ait; orkestranın başkemancısı ise Didem Tepe.

YAĞMUR ALTINDA AŞK VE GERÇEKLİK

Gösteri, Hollywood’un görkemli ama yüzeysel dünyasında geçen, romantik ve eleştirel bir hikâyeye odaklanıyor. Dönemin sinema endüstrisinde yaşanan teknolojik dönüşüm eşliğinde, Don Lockwood ve Kathy Selden arasındaki romantik bağ işlenirken; yapaylık, kibir ve entrika gibi temalar da dramatik dokuya derinlik katıyor.

HEM GÜLDÜRÜYOR HEM DÜŞÜNDÜRÜYOR

Rejisör Aclan Büyüktürkoğlu, müzikali “günümüz insanına, sadakat, inanç ve sahicilik gibi değerleri hatırlatan, gülümseten ama düşündüren bir yapım” sözleriyle tanımlıyor. İçerdiği toplumsal mesajlarla dikkat çeken yapım, gösterişli olanın cazibesine kapılan insanlara ayna tutuyor.