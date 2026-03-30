Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Seddülbahir Kalesi Avrupa'da gündem oldu! Bakan Ersoy tebrik etti

Seddülbahir Kalesi, uluslararası mimarlık ödülüyle taçlanan başarısını Avrupa’nın en prestijli müzecilik programlarından birine adaylıkla pekiştirdi. Tarihî kale Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Aynı zamanda European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adaylığıyla da dikkatleri üzerine çeken Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın ilgisini Türkiye'ye çevirdi.

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 10:18
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 10:21

’nin tarihî miraslarından Seddülbahir Kalesi uluslararası ölçekte elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Tarihî kale Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Seddülbahir Kalesi’nin bu uluslararası başarısı, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden değerlendirme yaklaşımının somut bir yansıması olarak öne çıktı. Tarihî yapının hem ödül hem de adaylıkla gündeme gelmesi, yürütülen çalışmaların uluslararası platformlarda karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Çanakkale'nin Seddülbahir Kalesi, Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görülerek ve European Museum of the Year Award (EMYA) 2026'ya aday gösterilerek uluslararası alanda başarı elde etti.
Seddülbahir Kalesi, Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında uluslararası ödüle layık görüldü.
Tarihi kale, European Museum of the Year Award (EMYA) 2026'ya aday gösterildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu başarıyı sosyal medya hesaplarından tebrik etti.
Restore edilip çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden işlev kazandırılan Seddülbahir Kalesi'nin özgün mimarisi korundu.
BAKAN ERSOY ULUSLARARASI BAŞARIYI TEBRİK ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bu önemli başarıyı tebrik etti. Bakan Ersoy paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: “Uluslararası Arenada Bir Başarıya Daha İmza Attık! Seddülbahir Kalesi, Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında uluslararası ödüle layık görüldü. Ayrıca European Museum of the Year Award (EMYA) 2026’ya aday gösterilen tarihî kalemiz, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu tarihî yapımızın, özgün mimarisini koruyarak çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden hayat bulması ve uluslararası düzeyde takdir görmesi bizler için gurur vericidir. Bu kıymetli başarıda emeği olan tüm kişi ve kurumları tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

ULUSLARARASI BAŞARI TESCİLLENDİ

Çanakkale’nin Seddülbahir köyünde yer alan ve Osmanlı dönemine uzanan köklü geçmişiyle öne çıkan Seddülbahir Kalesi, yürütülen restorasyon ve düzenlemeleriyle yeniden işlev kazandı.

Özgün mimarisi korunarak çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenen yapı, uluslararası jüri tarafından da ödüle layık görüldü.

AVRUPA'NIN EN PRESTİJLİ PROGRAMINA ADAY

Tarihî kale, elde ettiği bu ödülün yanı sıra European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adaylığıyla Avrupa müzecilik sahnesinde de yerini aldı. Adaylık, Türkiye’nin yönetimi ve müzecilik alanındaki yaklaşımının uluslararası ölçekte dikkatle takip edildiğini ortaya koydu.

KÜLTÜREL MİRAS VİZYONU GÜÇLENİYOR

Seddülbahir Kalesi’nde hayata geçirilen çalışmalar, tarihî yapıların korunarak yaşatılması ve çağdaş yöntemlerle yeniden değerlendirilmesi açısından örnek bir model olarak öne çıkıyor. Elde edilen uluslararası başarı, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve dünyaya tanıtma vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

