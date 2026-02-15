Menü Kapat
TGRT Haber
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Senfonik gecede gençler değil, hatıralar vardı! Levent Yüksel 30. Yıl Konseri ile eski aşkların kapısını çaldı

Levent Yüksel’in 30. Yıl Senfonik Konseri 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ülker Arena’da gerçekleşti. Biletleri aylar öncesinde tükenen konserde Yüksel’in Zalim, Tövbe ve Tuana gibi unutulmayan şarkılarını binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi.

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
15.02.2026
16:40
|
GÜNCELLEME:
15.02.2026
16:44

Tgrthaber.com/Şenay Yurtalan

Medcezir isimli ilk albümünü 1993 yılında piyasaya süren Levent Yüksel, 2023 yılında ilk 30. Yıl konserini düzenledi. Sadece 3 konser olarak planlanan ve senfoni orkestrası eşliğinde düzenlenen proje, gelen talepler üzerine devam etti. 14 Şubat Cumartesi akşamı ise pop müziğin sevilen ismi 14. Kez hayranlarının karşısına çıktı.

Senfonik gecede gençler değil, hatıralar vardı! Levent Yüksel 30. Yıl Konseri ile eski aşkların kapısını çaldı

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ EŞLİK ETTİ

Ataşehir’de Ülker Sports Arena’da gerçekleşen konserde, pop müziğin güçlü ismi Levent Yüksel, senfoni orkestrası eşliğinde sahneye güçlü bir giriş yaptı. Alkışlar ve ıslıklarla karşılanan sanatçıya 10 binden fazla hayranı eşlik etti.

Senfonik gecede gençler değil, hatıralar vardı! Levent Yüksel 30. Yıl Konseri ile eski aşkların kapısını çaldı

POP MÜZİĞİN ÜSTADLARINI UNUTMADI

90’lı yılların unutulmaz parçalarının seslendirildiği konserde Yüksel, Tuana, Karağaç, Zalim, ve Tövbe gibi parçalarla adeta tüm salonu coşturdu. Pop müziğinin unutulmaz isimleri Onno Tunç ve Uzay Heparı’yı da yad eden Yüksel, Sezen Aksu’nun yazıp bestelediği Yas şarkısını da seslendirdi. Sevilen sanatçı aynı zamanda orkestrada Onno Tunç'un kızı Ayda Tunç'un yer aldığı belirterek izleyiciye takdim etti.

Senfonik gecede gençler değil, hatıralar vardı! Levent Yüksel 30. Yıl Konseri ile eski aşkların kapısını çaldı

Yüksel, konserde izleyicilerine küçük bir sürpriz de yaptı. Beşiktaş Çocuk Korosu’nu sahneye alan sevilen sanatçı çocuklarla birlikte iki parça seslendirdi. Yüksel, 30 yıl önce birlikte çalıştığı arkadaşlarının çocuklarıyla aynı sahnede olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından seyirciye veda eden Levent Yüksel, gelen tezahürat ve ısrarların ardından yeniden sahneye çıkarak unutulmaz şarkısı “Medcezir”i seslendirdi. Katılımcıları yıllar öncesine götüren ve eski aşklardan anılara, pek çok duyguyu yeniden yaşatan konser, seyirciden büyük beğeni aldı.

Senfonik gecede gençler değil, hatıralar vardı! Levent Yüksel 30. Yıl Konseri ile eski aşkların kapısını çaldı

#Medcezir
#Levent Yüksel
#30. Yıl Konseri
#Senfoni Orkestrası
#Ülker Sports Arena
#Kültür - Sanat
