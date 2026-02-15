Senfonik gecede gençler değil, hatıralar vardı! Levent Yüksel 30. Yıl Konseri ile eski aşkların kapısını çaldı

Tgrthaber.com/Şenay Yurtalan

Medcezir isimli ilk albümünü 1993 yılında piyasaya süren Levent Yüksel, 2023 yılında ilk 30. Yıl konserini düzenledi. Sadece 3 konser olarak planlanan ve senfoni orkestrası eşliğinde düzenlenen proje, gelen talepler üzerine devam etti. 14 Şubat Cumartesi akşamı ise pop müziğin sevilen ismi 14. Kez hayranlarının karşısına çıktı.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ EŞLİK ETTİ

Ataşehir’de Ülker Sports Arena’da gerçekleşen konserde, pop müziğin güçlü ismi Levent Yüksel, senfoni orkestrası eşliğinde sahneye güçlü bir giriş yaptı. Alkışlar ve ıslıklarla karşılanan sanatçıya 10 binden fazla hayranı eşlik etti.

POP MÜZİĞİN ÜSTADLARINI UNUTMADI

90’lı yılların unutulmaz parçalarının seslendirildiği konserde Yüksel, Tuana, Karağaç, Zalim, ve Tövbe gibi parçalarla adeta tüm salonu coşturdu. Pop müziğinin unutulmaz isimleri Onno Tunç ve Uzay Heparı’yı da yad eden Yüksel, Sezen Aksu’nun yazıp bestelediği Yas şarkısını da seslendirdi. Sevilen sanatçı aynı zamanda orkestrada Onno Tunç'un kızı Ayda Tunç'un yer aldığı belirterek izleyiciye takdim etti.

Yüksel, konserde izleyicilerine küçük bir sürpriz de yaptı. Beşiktaş Çocuk Korosu’nu sahneye alan sevilen sanatçı çocuklarla birlikte iki parça seslendirdi. Yüksel, 30 yıl önce birlikte çalıştığı arkadaşlarının çocuklarıyla aynı sahnede olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından seyirciye veda eden Levent Yüksel, gelen tezahürat ve ısrarların ardından yeniden sahneye çıkarak unutulmaz şarkısı “Medcezir”i seslendirdi. Katılımcıları yıllar öncesine götüren ve eski aşklardan anılara, pek çok duyguyu yeniden yaşatan konser, seyirciden büyük beğeni aldı.