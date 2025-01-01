Sıfır Bir Adana ve Kurtlar Vadisi oyuncuları bir arada: Doğulu filmi sinemalarda!

01 Ocak 2025 22:42 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 22:45

Doğulu, yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu'nun oturduğu, güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip, dram ve aksiyon türünde Türk sinemasına kazandırılan yeni bir yapım. Film, Şanlıurfa Siverekli bir ailenin yaşadığı acımasız bir intikam hikayesini konu alıyor. İşte oyuncu kadrosu ve konusu…

Savaş Satış’ın başrolde olduğu Doğulu izleyiciyi derinden etkilemeyi başarıyor. İstanbul​'da ailesinin menfaat uğruna öldürülmesinin acısını yaşayan Fırat, bu olayların ardından amansız bir intikam​ yoluna giriyor. Fırat'ın, cezaevinden çıktıktan sonra can yoldaşı Akın ile birlikte yaşadığı zorlu mücadele, seyirciyi ekrana kilitliyor.

EFSANE OYUNCULAR BİR ARADA

Doğulu, sadece konusu ile değil, aynı zamanda oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Sıfır Bir Adana dizisinden tanıdığımız Savaş Satış, Onur Akbay ve Özgür Meriç, bu filmde yeniden bir araya geliyor. Ayrıca, Türk televizyonlarının unutulmaz karakterlerinden biri olan Mematiyi canlandıran Gürkan Uygun da filmde Orhan Çandarlı karakteriyle karşımıza çıkıyor. İstanbul'daki karanlık dünyanın en güçlü isimlerinden biri olan Orhan Çandarlı, Fırat'ın intikam yolunda en büyük engellerden biri haline geliyor.

Tür: Dram, Aksiyon

Yönetmen: Bilal Kalyoncu

Senarist: Bilal Kalyoncu, Koray Yeltekin

Oyuncular: Savaş Satış, Onur Akbay, Melih Özkaya, Gürkan Uygun, Özgür Meriç

Konu: Şanlıurfa Siverek kökenli bir ailenin yaşadığı acımasız bir intikam hikayesi.

DOĞULU FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?

Doğulu filmi 1 Ocak’ta sinemalarda yer aldı. Yönetmen Bilal Kalyoncu'nun Doğulu filmi, efsane kadrosuyla izleyiciyle buluştu. Fırat Doğulu ve Can yoldaşı Akın, uzun yıllar kaldıkları cezaevinden çıktıktan sonra kendilerini amansız bir intikam serüveninin içinde bulurlar.